Polacy omijają go szerokim łukiem. Ten owoc to "białe złoto", ma mało kalorii i działa jak miotełka na jelita

Na sklepowych półkach często mijamy go obojętnie, wybierając dobrze znane, czerwone grejpfruty. Tymczasem jego zielony kuzyn, oroblanco, to prawdziwy skarb, który skrywa w sobie niezwykłą słodycz i moc prozdrowotnych właściwości. Nazywany "białym złotem", jest niskokaloryczny i doskonale wpływa na pracę naszych jelit. Dlaczego więc wciąż nie podbił serc Polaków?

Właściwości grejpfruta zielonego
Spis treści:

  1. Słodycz bez grama goryczy
  2. Niskokaloryczna bomba witaminowa
  3. Naturalna miotełka dla jelit
  4. Jak włączyć "białe złoto" do diety?

Słodycz bez grama goryczy

Wiele osób zraża się do grejpfrutów z powodu ich charakterystycznej goryczki. I tu właśnie oroblanco ma asa w rękawie. Ten wyjątkowy owoc jest wynikiem skrzyżowania pomelo z białym grejpfrutem. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy go stworzyli, chcieli uzyskać owoc o wszystkich zaletach grejpfruta, ale pozbawiony jego największej wady - gorzkiego smaku. Udało się! Oroblanco, co po hiszpańsku znaczy "białe złoto", jest niezwykle słodki, soczysty i praktycznie pozbawiony pestek. Jego skórka, nawet gdy owoc jest w pełni dojrzały, pozostaje zielona, co może mylić konsumentów.

    Niskokaloryczna bomba witaminowa

    Oroblanco to idealny wybór dla osób dbających o linię. Średniej wielkości owoc to zaledwie około 76 kalorii. Jest za to prawdziwą skarbnicą witaminy C, która wzmacnia naszą odporność, oraz witaminy A, dbającej o zdrowie oczu i skóry. Znajdziemy w nim również potas, kluczowy dla prawidłowej pracy serca i regulacji ciśnienia krwi.

    Co więcej, zielony grejpfrut jest bogaty we flawonoidy, zwłaszcza naringinę. To silne przeciwutleniacze, które chronią nasze komórki przed stresem oksydacyjnym i mogą wspierać układ nerwowy. Badania sugerują nawet, że regularne spożywanie tego owocu może poprawiać pamięć i funkcje poznawcze.

    Naturalna miotełka dla jelit

    Jedną z największych zalet oroblanco jest wysoka zawartość błonnika. To właśnie on sprawia, że owoc ten działa jak naturalna "miotełka" dla naszych jelit, skutecznie je oczyszczając. Błonnik wspomaga perystaltykę, zapobiega zaparciom i sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej. Regularne włączanie go do diety może przyczynić się do lepszego trawienia, ogólnego dobrego samopoczucia i łatwiejszego utrzymania prawidłowej masy ciała.

    Połówka dużego, zielonego cytrusa leży na białym, trójkątnym talerzyku, pod którym znajduje się jasnozielona serwetka i mała łyżeczka.
    Owoc, który oczyszcza jelita123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Jak włączyć "białe złoto" do diety?

    Mimo swoich licznych zalet, oroblanco wciąż jest mało popularny w Polsce, w przeciwieństwie do krajów azjatyckich, takich jak Japonia czy Korea Południowa, gdzie zdobywa coraz większe grono zwolenników. Jego łagodny i słodki smak sprawia, że jest niezwykle wszechstronny w kuchni. Można go jeść na surowo, podobnie jak pomarańczę, oddzielając soczyste segmenty od gorzkawych błonek. Doskonale sprawdzi się jako składnik sałatek owocowych i warzywnych, dodając im orzeźwiającej nuty. Świeżo wyciśnięty sok lub dodatek do smoothie to pyszny sposób na poranną dawkę energii i witamin.

