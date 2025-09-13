Słodycz bez grama goryczy

Wiele osób zraża się do grejpfrutów z powodu ich charakterystycznej goryczki. I tu właśnie oroblanco ma asa w rękawie. Ten wyjątkowy owoc jest wynikiem skrzyżowania pomelo z białym grejpfrutem. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy go stworzyli, chcieli uzyskać owoc o wszystkich zaletach grejpfruta, ale pozbawiony jego największej wady - gorzkiego smaku. Udało się! Oroblanco, co po hiszpańsku znaczy "białe złoto", jest niezwykle słodki, soczysty i praktycznie pozbawiony pestek. Jego skórka, nawet gdy owoc jest w pełni dojrzały, pozostaje zielona, co może mylić konsumentów.

Niskokaloryczna bomba witaminowa

Oroblanco to idealny wybór dla osób dbających o linię. Średniej wielkości owoc to zaledwie około 76 kalorii. Jest za to prawdziwą skarbnicą witaminy C, która wzmacnia naszą odporność, oraz witaminy A, dbającej o zdrowie oczu i skóry. Znajdziemy w nim również potas, kluczowy dla prawidłowej pracy serca i regulacji ciśnienia krwi.

Co więcej, zielony grejpfrut jest bogaty we flawonoidy, zwłaszcza naringinę. To silne przeciwutleniacze, które chronią nasze komórki przed stresem oksydacyjnym i mogą wspierać układ nerwowy. Badania sugerują nawet, że regularne spożywanie tego owocu może poprawiać pamięć i funkcje poznawcze.

Naturalna miotełka dla jelit

Jedną z największych zalet oroblanco jest wysoka zawartość błonnika. To właśnie on sprawia, że owoc ten działa jak naturalna "miotełka" dla naszych jelit, skutecznie je oczyszczając. Błonnik wspomaga perystaltykę, zapobiega zaparciom i sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej. Regularne włączanie go do diety może przyczynić się do lepszego trawienia, ogólnego dobrego samopoczucia i łatwiejszego utrzymania prawidłowej masy ciała.

Owoc, który oczyszcza jelita 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak włączyć "białe złoto" do diety?

Mimo swoich licznych zalet, oroblanco wciąż jest mało popularny w Polsce, w przeciwieństwie do krajów azjatyckich, takich jak Japonia czy Korea Południowa, gdzie zdobywa coraz większe grono zwolenników. Jego łagodny i słodki smak sprawia, że jest niezwykle wszechstronny w kuchni. Można go jeść na surowo, podobnie jak pomarańczę, oddzielając soczyste segmenty od gorzkawych błonek. Doskonale sprawdzi się jako składnik sałatek owocowych i warzywnych, dodając im orzeźwiającej nuty. Świeżo wyciśnięty sok lub dodatek do smoothie to pyszny sposób na poranną dawkę energii i witamin.

