Spis treści: 01 Ile trzeba mieć lat, aby przejść na emeryturę?

02 Wiek emerytalny w Polsce a w innych krajach

03 Czy będą zmiany dotyczące wieku emerytalnego w Polsce?

Ile trzeba mieć lat, aby przejść na emeryturę?

W Polsce obowiązuje tak zwany powszechny wiek emerytalny. Jego osiągnięcie jest niezbędnym warunkiem do tego, by móc zacząć pobierać świadczenie. Zatem, ile trzeba mieć lat, aby móc przejść na emeryturę? W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat (w przypadku kobiet) oraz 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego to nie jedyny warunek, by móc przejść na emeryturę. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest posiadanie opłaconych składek emerytalnych, rentowych lub społecznych przynajmniej za 1 dzień (jako pracownik lub osoba prowadząca pozarolniczą działalność). Warto jednak mieć na uwadze to, że emerytura po przepracowaniu tylko jednego dnia będzie skrajnie niska.

Wiek emerytalny w Polsce a w innych krajach

Okazuje się, że w Europie niektóre kraje mają wyższy wiek emerytalny, niż Polska. Mowa tu w szczególności o Wielkiej Brytanii i Irlandii (obecnie wiek emerytalny to 66 lat, w przyszłości ma zostać stopniowo podniesiony do 67, a potem 68 lat) czy Niemczech (65 lat i 11 miesięcy, w przyszłości również planuje się jego podniesienie do 67 lat). Do 67 roku życia muszą pracować obywatele Norwegii (lub do 62 roku życia pod pewnymi warunkami) oraz Islandii.

A w których krajach wiek emerytalny jest najniższy? Trzeba wyróżnić tu przede wszystkim Mołdawię – kobiety mogą tam przejść na emeryturę wraz z ukończeniem 57 lat, a mężczyźni 62 lat.

Czy będą zmiany dotyczące wieku emerytalnego w Polsce?

Ostatnimi czasy wiele mówiło się o konieczności podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce. Wynikać miałoby to z uwagi na niekorzystne czynniki demograficzne. Czy Polacy będą musieli pracować dłużej, by móc zacząć pobierać świadczenia emerytalne?

Okazuje się, że aktualnie tego rodzaju planów nie ma. Na jednej z konferencji, która odbyła się w marcu tego roku, Marlena Maląg kierująca Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zadeklarowała, że nie jest planowane przedłużenie wieku emerytalnego.

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Warto również wspomnieć, że ostatnio sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Dzięki niej świadczenia te przestały mieć charakter wygasający, dzięki czemu więcej osób będzie mogło liczyć na otrzymanie tego rodzaju emerytury.

