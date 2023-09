Czy kawa ma wpływ na cholesterol? Naukowcy to sprawdzili

Grupa norweskich naukowców z The Arctic University of Norway przeprowadziła badania, które dotyczyły wpływu kawy na cholesterol. Testy były wykonane na 21083 respondentach od 40 roku życia, a średnia ich wieku wynosiła 56 lat. Badane osoby musiały podzielić się następującymi informacjami na temat:

ilości spożywania kawy,

sposobu parzenia kawy,

szczegółowego żywienia,

trybu życia,

przyzwyczajeń,

zdrowia.

Wyniki badań są szokujące. Wpływ kawy na zdrowie jest w dużej mierze zależy od płci i formy parzenia

Mimo że kawa posiada wiele zdrowotnych właściwości, to ma również swoje gorsze strony. Między innymi niekorzystnie wpływa na cholesterol, gdyż może przyczyniać się do jego wzrostu. To, w jaki sposób oddziałuje na zdrowie, zależne jest od tego, w jaki sposób ją zaparzymy. Naukowcy wskazali, że czynnikiem decydującym może być również płeć. Z badań wnioskują, że trzy filiżanki espresso znacznie podnoszą poziom cholesterolu całkowitego i większy ma to wpływ na mężczyzn niż kobiety. Jednak kawa przyrządzana w zaparzaczu w równym stopniu wpływa na cholesterol u płci męskiej i żeńskiej. Natomiast kawa filtrowana bardziej wpływa na cholesterol u kobiet. Co ciekawe kawa rozpuszczalna również podnosi cholesterol, tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet. Jednak w przypadku kawy rozpuszczalnej, nie ma na to wpływu ilość wypitej kawy.

Kawa to nie tylko wysoki cholesterol. Przeciwdziała różnym chorobom

Warto jednak pamiętać, że kawa jest źródłem antyoksydantów, poprawia krążenie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca oraz zmniejsza ryzyko zachowania na parkinsona, alzheimera oraz cukrzycy typu 2. Wszystko jednak zależne jest od tego, ile spożywamy jej w ciągu dnia. Nie zaleca się przekraczania 2-5 filiżanek. Wszystko jest zależne od organizmu danej osoby, więc warto obserwować, jak ciało reaguje na kofeinę.

