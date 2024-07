Czy kot lubi być na rękach? Uważaj na często popełniane błędy. Tak nigdy nie podnoś kota

Czy kot lubi być na rękach?

Każdy pupil ma inny charakter i to, czy przebywanie w objęciu właściciela sprawia im radość, zależy właśnie od ich osobowości. Koty o spokojniejszym temperamencie najprawdopodobniej nie będą miały nic przeciwko podnoszeniu, a nawet same będą pchały się w ramiona swojego ulubionego człowieka. To oznaka zaufania i głębokich uczuć względem właściciela. Pupile, które lubią dawać się głaskać i nie przeszkadza im kontakt fizyczny, również nie będą bały się podnoszenia.

Każdy kot jest inny, więc obserwuj jego zachowanie pexels.com

Zdarza się jednak i tak, że niektóre koty po prostu nie lubią tej czynności i będzie im sprawiać dyskomfort. Podobnie może być w przypadku starych lub schorowanych zwierzaków, którym unoszenie lub przebywanie w nieodpowiedniej pozycji będzie sprawiać np. ból. Warto też wziąć pod uwagę wcześniejsze doświadczenia kociaków, np. adoptowanych ze schroniska. Mogą źle wspominać tego typu kontakt z człowiekiem. Należy obserwować zachowanie kotów, aby wywnioskować, czy taka czynność będzie dla nich odpowiednia. Tak samo jak w przypadku ludzi, trzeba uszanować ich przestrzeń osobistą.

Kiedy można podnosić kota, a kiedy nie?

Koty powinny być brane na ręce przede wszystkim wtedy, kiedy tego chcą. Jeśli widzicie, że zwierzaki zbliżają się do was i same pchają się w ramiona, to macie zielone światło, aby je podnieść. To koty powinny decydować o tym, czy dane zachowanie jest dla nich komfortowe. Tak samo jak niektórzy ludzie nie lubią się przytulać, tak też mogą nie lubić tego zwierzęta.

Kot łaszący się do kobiety pexels.com

Pamiętajcie, aby nie odrywać kotów nagle od ziemi, gdyż może wywołać to w nich niepokój. Nigdy nie podnoście kotów, gdy widzicie, że są przestraszone lub zestresowane. Nie powinno się także unosić zwierzaków, gdy śpią lub jedzą. Jeśli zauważycie również, że nie lubią tej czynności, wyrywają się, miauczą lub nerwowo machają ogonami to lepiej sobie odpuścić. Warto zwrócić uwagę także na stan zdrowotny zwierzaków. Jeśli koty są chorowite lub stare, to podnoszenie ich może sprawiać im nie lada dyskomfort.

Jak podnosić kota? Tiktokerka zdradza trik

Jedna z użytkowniczek TikToka, postanowiła wyjaśnić internautom, jak należycie podnosić koty. Niektóre metody, mogą bardziej im zaszkodzić, niż sprawić przyjemność.

„Brygida od Ragdolli” wyjaśnia, że koty podnosimy jedną ręką za paszki, a drugą ręką podtrzymujemy „pupki” zwierzaków. Pupile powinny być trzymane dosyć mocno, aby nie wyskoczyły nagle z naszych rąk i nie zrobiły sobie krzywdy. Jeśli widzimy, że koty chcą się wydostać z objęcia, należy powoli opuścić je na podłogę. Należy pamiętać, aby nigdy nie podnosić zwierzaków, chwytając za kark lub pociągając za przednie łapki.

