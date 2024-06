Gdzie powinna stać miska z wodą dla kota?

Idealne miejsce na miskę z wodą dla kota powinno być odosobnione od często uczęszczanych obszarów domu, takich jak korytarze czy wejścia, gdzie ruch ludzi i innych zwierząt domowych jest największy. Taka przestrzeń powinna być wolna od gwałtownych dźwięków, czyli głośnej muzyki, telewizora, czy hałasów związanych z pracą domowych urządzeń.

Koty lubią czuć się bezpiecznie podczas picia, dlatego miska z wodą powinna znajdować się w miejscu, które nie jest narażone na nagłe pojawienie się domowników lub innych zwierząt. Dobrą opcją może być ustawienie miski z wodą, np. na półce lub specjalnie przystosowanym drapaku z miejscem na miskę. To zapewni kotom lepszy widok na otoczenie i poczucie kontroli nad przestrzenią.

Pod żadnym pozorem nie powinniśmy ustawiać miski z wodą w pobliżu kuwety. Koty mają naturalny instynkt unikania picia wody w miejscach, które mogą być zanieczyszczone. Ze względu na to, że w kuwecie załatwiają swoje potrzeby fizjologicznie, postrzegają ją jako potencjalne źródło zanieczyszczeń. Jeśli umieścimy wodę blisko kuwety, mogą pojawić się w niej bakterie lub inne odpady, które są niebezpieczne dla zdrowia kota. Możemy zachęcić go do regularnego picia wody, umieszczając miskę w przestrzeni, która kojarzy się z czystością i świeżością.

Jeżeli miska z wodą dla kota stoi na podłodze wykonanej z drewna, możemy użyć specjalnych podkładek. Niektóre podkładki mają antypoślizgowe właściwości, które pomagają utrzymać miskę w jednym miejscu, zapobiegając jej przesuwaniu się lub przewracaniu. Są dostępne w różnych kolorach i wzorach, co pozwala dopasować je do wystroju wnętrza. Powinniśmy jednak pamiętać o regularnym myciu podkładki, aby zapobiegać rozwojowi bakterii i pleśni.

Gdy już wybierzesz odpowiednie miejsce, staraj się nie zmieniać go zbyt często. Koty cenią sobie rutynę i mogą być zdezorientowane, jeśli ich miska z wodą będzie często przestawiana.

Czy kot może mieć wodę koło jedzenia?

W naturalnym środowisku koty zazwyczaj piją wodę ze źródeł oddalonych od terenów, na których spożywają pokarm. To zachowanie ewolucyjne mające na celu unikanie zanieczyszczenia wody przez resztki jedzenia (padlinę), które mogą przyciągać bakterie i pasożyty.

Picie wody zanieczyszczonej przez jedzenie może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak infekcje przewodu pokarmowego, dlatego koty instynktownie szukają czystej wody. Warto również zwrócić uwagę na to, że są bardzo wrażliwe na smak i zapach wody. Jeśli znajduje się ona blisko jedzenia, może przyjąć zapachy pokarmów, a to zniechęci koty do picia.

W sytuacji, w której będą zmuszone pić wodę umieszczoną obok jedzenia, mogą odczuwać stres lub dyskomfort. Wówczas będą spożywały jej mniej, co jest niezwykle istotne w przypadku zwierząt, które mają problemy z układem moczowym. Ustawienie miski z wodą z dala od jedzenia może zachęcić kota do częstszego picia. Jest to szczególnie ważne, gdy spożywają głównie suchą karmę i potrzebują więcej płynów. W ten sposób nie będą zagrażały im potencjalne problemy z nerkami.

Picie wody zanieczyszczonej przez jedzenie może prowadzić do problemów zdrowotnych 123RF/PICSEL

Dlaczego kot leży przy misce z wodą?

Koty to tajemnicze stworzenia, które często pozostają dla nas enigmatyczne. Jednym z ciekawych zachowań jest leżenie przy swojej misce z wodą. Dlaczego tak się dzieje? Koty, jako naturalne drapieżniki, odziedziczyły po swoich dzikich przodkach głęboko zakorzeniony instynkt polowania. To właśnie ten instynkt sprawia, że koty są czujne i zawsze gotowe do działania. Przebywanie w pobliżu miski z wodą może być dla nich strategią wypatrywania małych zwierząt, takich jak owady, które mogą przyciągnąć ich uwagę i stać się łatwym łupem.

Koty, jako zwierzęta terytorialne, często oznaczają swoje obszary zapachem, a miska z wodą może być kluczowym punktem ich terytorium. Siedzenie przy niej pozwala im czuć się bezpiecznie i kontrolować otoczenie, a także wyczuwać zmiany zapachowe, które mogą sygnalizować obecność intruzów. Ponadto, miska z wodą to dla kotów źródło rozrywki i relaksu; mogą obserwować falującą wodę albo się nią bawić, co przynosi im spokój i odprężenie.

Nasze domowe futrzaki preferują płynącą wodę, ponieważ ryzyko zarażenia się bakteriami jest wtedy mniejsze niż w przypadku stojącej wody. To dlatego często widzimy, jak koty piją wodę z kranu lub specjalnej fontanny. To zachowanie wywodzi się od dzikich przodków kotów, które również preferowały ruchomą wodę. Drapanie obok miski z wodą może być dla kota rodzajem oznaczenia terytorium lub sposobem na wprawienie w ruch karmy i wody, podobnie jak podczas polowania lub zabawy.

Co ciekawe, koty mają również sposób na zabezpieczenie swojego jedzenie na później. Drapią wtedy łapkami dookoła miseczki, zostawiając swój zapach. To subtelny sposób na oznaczenie, że to ich posiłek, a inni przedstawiciele gatunku powinni się trzymać z daleka.

Z jakiej miski powinien jeść/pić kot?

Wybierając miskę dla kota, powinniśmy pamiętać, że ma ona bezpośredni wpływ na jego zdrowie i dobre samopoczucie. Z uwagi na to, zanim zdecydujemy się na konkretny produkt, warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów:

materiał : najbardziej odpowiednie są miski wykonane ze stali nierdzewnej , ceramiki lub szkła . Są trwałe, łatwe w czyszczeniu i nie zatrzymują nieprzyjemnych zapachów, w przeciwieństwie do plastiku, który może stać się siedliskiem bakterii;





kształt i głębokość : idealna miska dla kota to taka, która jest szeroka i płytka . Wówczas nasz futrzany pupil może spożywać pokarm bez podrażniania delikatnych wibrysów. Kocie wąsiki są zakorzenione głęboko w skórze, dlatego, jeśli dotkną nimi krawędzi miski, mogą odczuwać dyskomfort, a nawet ból;





rozmiar : miska powinna być dostosowana do wielkości kota i jego pyszczka. Dla mniejszych kotów głębokie miski mogą być niekomfortowe i utrudniać im dostęp do pokarmu;





podkładka : miska powinna mieć antypoślizgową podstawę lub gumową podkładkę , co zapobiegnie jej przemieszczaniu się podczas posiłku;





higiena : regularne mycie misek pozwoli utrzymać higienę i zdrowie kota, zapobiegając rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów;





ilość i rozmieszczenie: jeżeli mamy kilka kotów, każdy z nich powinien mieć swoją miskę;





specjalne potrzeby: koty starsze lub z problemami zdrowotnymi mogą potrzebować misek umieszczonych na podwyższeniach lub automatycznych dozowników pokarmu, które ułatwią im spożywanie posiłków.

Każdy kot jest wyjątkowy i może mieć zupełnie inne preferencje. Obserwacja zachowań twojego kota pomoże ci dostosować wybór miski do jego indywidualnych potrzeb, zapewniając mu zdrowie i szczęście.

Wszystko, co musisz wiedzieć o kotach>>> /Canva INTERIA.PL

Przeczytaj również:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! .