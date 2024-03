Oko kota jest zbudowane nieco inaczej niż ludzkie. Mruczki posiadają mniej czopków – fotoreceptorów usytuowanych na siatkówce, które odpowiadają między innymi za dostrzeganie kolorów oraz ostrość widzenia. W porównaniu do ludzi koty rozpoznają jedynie dwa z trzech głównych odcieni. Te zwierzaki nie są w stanie widzieć koloru czerwonego, a ponadto mogą dość dobrze zaobserwować obiekty znajdujące się maksymalnie 6 metrów od nich.

Za to pole widzenia kotów wynosi 200 stopni – to więcej niż w przypadku ludzi, których pole widzenia ma 180 stopni. Co więcej, futrzaki potrafią świetnie odnaleźć się w bardzo słabym, rozproszonym świetle.