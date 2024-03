Zdjęcie kota zamiast pieniędzy. Pokaż obraz pupila, a twój dług zostanie umorzony

Opracowanie Katarzyna Adamczak

Rumieniec na twarzy, spocone dłonie i nerwowe ruchy — tak często wyglądają czytelnicy, którzy muszą zwrócić do biblioteki zniszczoną książkę. Niektórzy przez poczucie wstydu, czy obawę przed wysoką karą, zagrzebują wolumin na dnie szuflady i postanawiają nigdy więcej nie przekraczać progu instytucji. Jest też druga grupa — zapominalscy: tak długo odkładali wizytę w bibliotece, że wysokość długu zaczęła skutecznie zniechęcać ich do pobytu w świątyni czytelnictwa. Istnieje jednak miejsce, gdzie przed zwrotem uszkodzonego egzemplarza lub książki po terminie należy przygotować nie portfel a… zdjęcie kota! Co na to opiekunowie psów i miłośnicy kapibar?