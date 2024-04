Mruczki lgną do ciepłych miejsc. Uwielbiają wygrzewać się w słońcu, zimą pewnie często widzisz swojego zwierzaka w pobliżu kaloryfera. Nie oznacza to jednak, że koty czują się komfortowo nawet w upalnych warunkach. Wytworzyły pewne mechanizmy, które ułatwiają im przetrwanie skwaru.

Nawet wiosną możemy spotkać się z rekordowo wysokimi temperaturami, dlatego uwagę zwierzakowi należy poświęcać niezależnie od daty w kalendarzu. By uniknąć przegrzania, koty często przesypiają większość upalnego dnia, a bardziej aktywne stają się wieczorami. Nie ingeruj w jego rytm, nie zachęcaj na siłę do zabawy, która przy wysokich temperaturach jest dla zwierzaka dużym i nieprzyjemnym wyzwaniem. Co jeszcze zrobić, by przynieść mu ulgę w gorące dni?