Spis treści: 01 Spalanie odpadów zielonych z działki — czy jest dopuszczalne?

02 Co zrobić z odpadami z ogrodu?

03 Czy mogę rozpalić ognisko na swojej posesji w celach rekreacyjnych?

04 Kiedy grozi nam mandat za rozpalenie ogniska?

Spalanie odpadów zielonych z działki — czy jest dopuszczalne?

Podczas prac porządkowych w ogrodzie gromadzimy opadłe z drzew liście i gałęzie. Kontrolujemy kondycję roślin, usuwając części porażone przez choroby i zaatakowane przez szkodniki. Co zrobić z odpadami z ogrodu? Jeszcze kilka lat temu spalenie ich wydawałoby się najbardziej oczywistym krokiem, zwłaszcza gdy mowa o resztkach, które nie nadają się do kompostowania, np. przez ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Przepisy prawne nie pozostawiają tu jednak wątpliwości. Odpadów z ogrodu (w postaci np. skoszonej trawy, suchych liści czy ściętych gałęzi) nie wolno spalać na własnej posesji ani na terenie ogródka działkowego. Cały kraj objęty jest obowiązkiem segregowania odpadów i usuwania ich zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej gminie.

Reklama

Zdjęcie Jak pozbyć się liści z ogrodu? Spalanie jest zabronione / 123RF/PICSEL

Zobacz: Niezbędne zabiegi jesienią. Latem borówka będzie uginać się od owoców

Co zrobić z odpadami z ogrodu?

Zazwyczaj wiąże się to z dostarczeniem odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Warto też sprawdzić, czy nasza gmina organizuje zbiórkę odpadów — inicjatywy tego rodzaju stają się powszechne jesienią. Wtedy wystarczy zapakować je do worków i wystawić przed posesję w wyznaczonym terminie.

Czy mogę rozpalić ognisko na swojej posesji w celach rekreacyjnych?

Mimo że grillowanie zyskało ogromną popularność, wielu z nas nie może oprzeć się pokusie rozpalenia bardziej tradycyjnego ogniska. Pieczenie ziemniaków czy kiełbasek na świeżym powietrzu to dla niejednej osoby sentymentalna podróż w przeszłość. Co jednak na ten temat mówi prawo? Czy można rozpalić ognisko w ogrodzie?

Nie ma przepisów, które by tego zakazywały. Istnieją jednak zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nielegalne jest rozpalanie ogniska:

w pobliżu składowania materiałów palnych (zabronione jest również wysypywanie gorącego popiołu i żużla);

w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy sąsiedniej działki;

w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu.

Zakazane jest używanie do rozpalania ognia liści, gałęzi i wszelkich odpadów zielonych ze względu na zbyt dużą ilość wytwarzanego dymu i wspomniane wcześniej przepisy. Używać należy wyłącznie wysuszonego drewna opałowego o wilgotności poniżej 20 procent.

Zdjęcie Podczas spędzania czasu jesienią w ogrodzie, miej na uwadze przepisy / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Czym można palić w kominku? Jakie drewno jest najlepsze, czego nie wolno wrzucać do kominka?

Kiedy grozi nam mandat za rozpalenie ogniska?

Trzeba wziąć pod uwagę, że ognisko może być źródłem uciążliwych dla sąsiadów immisji. Swąd i dym z ogniska przedostające się na posesję obok doprowadzi nie tylko do sąsiedzkich konfliktów, ale może skutkować interwencją straży miejskiej lub policji. Służby mają prawo do nałożenia mandatu w wysokości 500 złotych.

Powodem zgłoszenia ogniska może być również dym przedostający się na ulicę w ilości, która zagraża bezpieczeństwu w ruchu samochodowym przez ograniczenie widoczności kierowcom.

Wideo Ekologicznie: Kompostownik: Jak do końca wykorzystać odpadki?

Polecamy:

Iglaki będą odporniejsze na choroby i mróz. Istotny zabieg należy wykonać na dniach

Obornik i wapno. Czy można je łączyć i jak wykorzystać jesienią w ogrodzie?