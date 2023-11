Lasy Państwowe ostrzegają. Wysokie mandaty za załamanie przepisu

Mandaty w lesie. Kary znacząco uszczuplają portfele

Życie i styl Uważaj podczas grzybobrania. Mandaty sięgają nawet 5 tys. zł Wybierając się do lasu, trzeba mieć na uwadze obowiązujące tam przepisy. Złamanie ich może zostać ukarane mandatem. W niektórych przypadkach portfel może uszczuplić się nawet o 5 tys. zł.

Warto pamiętać, że zabronione jest m.in. zbieranie grzybów w lesie objętym stałym zakazem wstępu, a także zbieranie okazów, które są objęte ochroną ścisłą i częściową.

Kary grzywny można się również spodziewać za:

zniszczenie grzybów lub grzybni

zaśmiecanie lasu

pozostawienie samochodu poza wyznaczonym w tym celu obszarem

puszczanie luzem psa w lesie

Kary nakładane są również za wybieranie jaj, piskląt, niszczenie lęgowisk, gniazd ptasich, nor lub mrowisk, a także płoszenie, ściganie, chwytanie, ranienie lub zabijanie zwierząt dziko żyjących.

Przejażdżka motorem lub quadem po lesie może słono kosztować

Leśnicy postanowili przypomnieć, że złamaniem prawa jest również wjazd do lasu pojazdami silnikowymi takimi jak quady lub motocykle. Jak czytamy na facebookowym profilu Nadleśnictwa Kamienna Góra, kilka dni temu strażnicy leśni ukarali grupę motocyklistów.

"W dn. 29.10.2023 w ramach corocznej akcji «Stroisz 2023» strażnicy leśni z Nadleśnictwa Kamienna Góra oraz Nadleśnictwa Jawor prowadzili działania patrolowe na Lasockim Grzbiecie. W trakcie patrolu ujawnili grupę motocyklistów trawersujacych zbocze Borowej Góry w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz na obszarze Natura 2000" - przekazano na Facebooku.

Jak się okazuje, za tego typu przewinienie grożą wysokie grzywny. Leśnicy przekazali, że dwóch z trzech kierujących motocyklami zostało ukaranych mandatami w wysokości 1000 zł. Z kolei wobec jednego kierującego zdecydowano o sporządzeniu wniosku o ukaranie do sądu.

Zdjęcie Nielegalne rajdy po lesie stają się coraz częstszym zjawiskiem / 123RF/PICSEL

Co o jeździe po lesie mówią przepisy?

Przepis mówiący o zakazie poruszania się pojazdami silnikowymi po lesie, można znaleźć w ustawie o lasach. Jest to dokładnie art. 29 ust. 1: "Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb".

Poza tym w Kodeksie wykroczeń znajduje się art. 161, który stanowi, że "kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny".

Lasy Państwowe ostrzegają przed łamaniem prawa

Leśnicy podkreślają, że wjeżdżanie do lasu quadem bądź motocyklem to łamanie prawa. Tego typu przejażdżki niszczą naturalne środowisko, powodują ogromny hałas i do tego zagrażają innym osobom korzystającym z lasu. Podkreślono, że straż leśna coraz częściej prowadzi patrole. Wynikają one z obserwacji zarówno leśników, jak i zawiadomień od osób chętnie przebywających na leśnych terenach.

Zdjęcie W ostatnich tygodniach nasiliła się liczba nielegalnych wjazdów na tereny leśne / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, nielegalne rajdy po lesie stają się coraz częstszym zjawiskiem. "Las to także miejsca dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, grzybiarzy, ale także pracujących leśników. Przedstawicieli każdej z wymienionych grup (jeszcze pewnie kilka by się znalazło) możecie spotkać na leśnych duktach. Mknąc przez nie z prędkościami często ocierającymi się o wynik trzycyfrowy, narażacie na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych, których napotkacie na swej drodze" - przekazały Lasy Państwowe.

Leśnicy przestrzegają przed wjazdem pojazdami silnikowymi do lasu i zachęcają, by wybierać w tym celu miejsca do tego przeznaczone. "Tak więc, zamiast łamać prawo, niszczyć środowisko, narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych oraz huczeć na cały las (grubo odwijacie manetę!) poszukajcie w swoich okolicach legalnych torów offroadowych. Tam w sposób odpowiedzialny korzystajcie z pełni potencjału swoich maszyn i to wśród ludzi o tej samej pasji i oczekiwaniach" - czytamy na Facebooku.

