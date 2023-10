Nawożenie borówki amerykańskiej jesienią

Czy krzewy borówki amerykańskiej trzeba nawozić jesienią? Co do zasady nie powinno się wykonywać tego zabiegu, ponieważ dostarczanie pierwiastków może niepotrzebnie pobudzić roślinę do wzrostu, a wtedy - wraz z nadchodzącym mrozem - doprowadzić do zamierania powstałych łodyżek i liści, a także osłabić krzew tak, że wiosną może w ogóle przestać rosnąć.

Dlatego ostatnie nawożenie borówki amerykańskiej powinno przeprowadzić się zaraz po ostatnich plonach, czyli na przełomie sierpnia i września. Wszystko po to, aby roślina dobrze zimowała i na wiosnę zaczęła prawidłowo rosnąć.

A co zrobić w przypadku, kiedy zapomnieliśmy o letnim nawożeniu borówki amerykańskiej? Półmetek jesieni to ostatni moment, aby zaaplikować nawozy, jednak trzeba dobrze dobrać preparaty. Chodzi o obecność pierwiastków: niezbędnym jest unikanie azotu, ponieważ właśnie on doprowadza do szybszego wzrostu borówki amerykańskiej. Nic nie stoi z kolei na przeszkodzie, aby preparaty były obfite w potas i fosfor, one pomogą wejść roślinie w stan odpoczynku i mogą chronić przed patogenami.

Zabezpiecz borówkę przed zimą

Zdjęcie Borówkę amerykańską warto przed zimą zabezpieczyć, a mrozy będą jej niestraszne / 123RF/PICSEL

Borówka amerykańska wymaga zabezpieczenia przed zimą po to, aby ujemne temperatury nie zniszczyły korzeni. Jak zabezpieczyć krzew? To łatwe: wystarczy usypać kopczyk (ok. 20 cm) u nasady rośliny z torfu albo kory sosnowej. Akurat te dwa składniki są najlepsze, ponieważ sprzyjają również utrzymaniu prawidłowego pH, które jest niezbędny, aby borówka pobierała niezbędne składniki odżywcze z gleby.

Kiedy kopczykować borówkę amerykańską? Lepiej nie spieszyć się z tym zabiegiem, bo zbyt wczesna osłona nie wpływa korzystnie na kondycję krzewu. Przyjmuje się, że najlepiej zastosować ochronę dopiero po pierwszych przymrozkach.

Uważaj na cięcie

Kiedy najlepiej przycinać borówkę amerykańską? Optymalnym terminem jest wiosna, kiedy zminimalizuje się ryzyko przemarznięcia krzewu, co może wpłynąć na owocowanie. Czasami trzeba zrobić wyjątek, jeśli podczas jesiennej pielęgnacji i obejściu naszych roślin zauważamy coś niepokojącego.

Szczególnie wtedy, kiedy na łodygach zauważymy objawy ataku chorób grzybiczych, które zimą mogą przybrać na sile, a w konsekwencji całkowicie zniszczyć nasz krzew. Wtedy nie objedzie się bez cięcia, wystarczy usunąć zainfekowaną część borówki amerykańskiej kilka centymetrów poniżej oznak infekcji.

Czy borówkę trzeba podlewać?

W zasadzie podlewanie borówki amerykańskiej powinno odbywać się w przypadku upałów, aby nie dopuścić borówki do zasuszenia. Warto wiedzieć, że poza sezonem roślina również potrzebuje wody, aby mogła prawidłowo przezimować.

Zatem, czy trzeba podlewać borówkę amerykańską jesienią? Można zaaplikować obfitą dawkę wody, ale wyłącznie wtedy, kiedy miesiące są suche. Jeśli zaś padają deszcze, nie pozostaje nic innego, jak zaniechanie podlewania, ponieważ nadmiar wilgoci niechybnie prowadzi do gnicia korzeni.

