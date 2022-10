Czy można zabrać psa na cmentarz? A do sklepu? Co mówią przepisy?

Zbliżają się obchody Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych, więc jak co roku ruszymy na groby naszych bliskich, by zapalić dla nich znicz. Niektórzy z nas chętnie wybraliby się na cmentarz w towarzystwie swojego psa. Powody ku temu mogą być różne. O czym musimy w takiej sytuacji pamiętać i co wziąć pod uwagę?

Czy można wejść z psem na cmentarz?

W przestrzeni miejskiej właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie swojego psiego podopiecznego. Ponosi także odpowiedzialność za wszelkie niedopatrzenia w tej kwestii — z mandatem włącznie.

Jeśli wybieramy się z psem na cmentarz, to jeśli podróżujemy komunikacją miejską, pamiętajmy, że zwierzę musi być w kagańcu i na smyczy. Już na miejscu istnieje duże prawdopodobieństwo, że napotkamy na znak zakazu wstępu na cmentarz z psami. Choć zarządcy często wprowadzają taki zakaz, to nie ma on jednak podstawy prawnej. Cmentarze są miejscem publicznym i jako takie nie mogą być prawnie objęte ograniczeniem możliwości poruszania się z psem.



Nie znaczy to, że możemy zapomnieć o dobrych manierach i rozsądku. Wiele osób odwiedzających cmentarz w pierwszych dwóch dniach listopada poszukuje chwili zadumy i poczucia podniosłości chwili — ich uczucia także powinniśmy uszanować. Dlatego, nawet jeśli przebywamy z psem na cmentarzu, musimy mieć pełną kontrolę nad jego zachowaniem i zapewnić innym bezpieczeństwo, gdy przebywają w naszym otoczeniu. Inaczej narażamy się na karę nawet w wysokości 1000 zł. A w wypadku, gdyby doszło do dotkliwego pogryzienia, nawet kary ograniczenia wolności. Dotyczy to wszystkich przestrzeni publicznych — nie tylko cmentarzy.



Czy sklep może zabronić nam wejścia z psem?

W przypadku sklepów życiowa praktyka i brzmienie przepisów znów się rozmija. Z jednej strony sklepy i galerie handlowe są miejscami użyteczności publicznej i nie można zakazać wstępu do nich z psem. Z drugiej strony, zwłaszcza sklepy spożywcze zabraniają wstępu, ze względu na przepisy sanitarne, ale i komfort innych klientów. Najlepiej po prostu ustalić tę kwestię z obsługą — wzajemne zrozumienie i szacunek zawsze są kluczem do udanych relacji z innymi.



Dobre praktyki spacerowe

W czasie spaceru nie musimy przez cały czas trzymać naszego psa na smyczy i w zapiętym kagańcu. Musimy za to mieć pełną kontrolę nad jego zachowaniem i przestrzegać "zwykłych środków ostrożności" - definicję tego terminu zamieściliśmy na końcu tekstu. W innym przypadku narażamy się na mandat.

od 50 do 250 zł — za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

500 zł — za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Litera prawa a psia zabawa

Kiedy możemy spacerować z psem bez kagańca i bez smyczy? Zawsze, gdy równocześnie zachowujemy "zwykłe środki ostrożności". Przyjrzyjmy się brzmieniu przepisów regulujących takie sytuacje.

Art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638), zgodnie z którym "zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekun".

Art. 77 ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281):

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Kto dopuszcza się czynu określonego w pkt 1. przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

"Zwykłe środki ostrożności" zdefiniowane zostały w prawie, na mocy wyroku WSA w Bydgoszczy z 2019 roku, w następującym brzmieniu: "Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia określa się jako tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia".

Różnią się więc one, zwłaszcza jeśli chodzi o charakterystykę rasy psów, jaką posiadamy. Psy uznawane za agresywne muszą być poddane o wiele większej kontroli właściciela. Lista takich ras została sporządzona w 2003 roku i znajdziemy na niej psy następujących ras:

amerykański pit bull terrier;

pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

buldog amerykański;

dog argentyński;

pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

tosa inu;

rottweiler;

akbash dog;

anatolian karabash;

moskiewski stróżujący;

owczarek kaukaski.

