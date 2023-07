Burze są częstym zjawiskiem atmosferycznym w Polsce, zwłaszcza w okresie letnim. Są zwykle wynikiem zderzenia dwóch mas powietrza o różnych temperaturach i wilgotnościach. Ciepłe i wilgotne powietrze napływające z południowych obszarów często spotyka się z chłodniejszym powietrzem z północy lub zachodu.

Najczęstszy czas występowania burz w Polsce to okres od maja do września, ze szczytem w czerwcu i lipcu. Burze w Polsce charakteryzują się one dużą zmiennością regionalną, a niektóre regiony kraju są bardziej narażone na to zjawisko niż inne. Wiele burz występuje nad obszarami górskimi, np. w Tatrach, Sudetach czy Beskidach, gdzie nagłe zmiany wysokości terenu sprzyjają szybszemu rozwijaniu się chmur burzowych.

Czy telefon "ściąga" pioruny? Popularne mity na temat burzy

Burze są fascynującym zjawiskiem atmosferycznym, które przez wieki wzbudzało wiele mitów i przesądów. W niektóre z nich nadal zdarza się nam wierzyć. Jednym z popularnych mitów na temat tego zjawiska atmosferycznego, jest "ściąganie" burzy do którego ma dochodzić poprzez korzystanie z telefonu. Bojąc się wyładowania elektrycznego, wiele osób decyduje się na wyłączenie elektroniki w domu na czas burzy. Czy istnieją ku temu realne powody?

O ile wyłączenie elektroniki w domu ma sens, ponieważ może uchronić przed uszkodzeniem sprzętu w sytuacji wyładowania elektrycznego, to popularna opinia na temat tego, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas burzy może przyciągnąć pioruny, jest mitem.

Rozmawianie przez telefon, wysyłanie sms-ów nie przyciąga piorunów - jest to jeden z klasycznych mitów burzowych. Korzystanie z telefonu komórkowego, jak i z innych urządzeń wykorzystujących transmisję bezprzewodową, nie zwiększa prawdopodobieństwa uderzenia pioruna. Według naukowców z Stanford University "Szanse, że telefon komórkowy zostanie uderzony piorunem, są bardzo mało prawdopodobne (...) Przekonywanie, że błyskawica może podążać za falami radiowymi jest całkowicie bezpodstawne."

Oznacza to więc, że nie musimy bać się korzystania z telefonu komórkowego podczas burzy. Warto jednak pamiętać o tym, by zachować inne zasady bezpieczeństwa w trakcie wyładowań atmosferycznych. Jednym z nich jest np. wyłączenie elektroniki.

Burza - czy wyłączyć elektronikę?

"Idzie burza - odłącz sprzęty od gniazdka!" - kto z nas nigdy nie spotkał się z taką opinią? Okazuje się jednak, że ta zasada ma wiele sensu. Nie chodzi tutaj jednak o "przyciąganie piorunów", a raczej o zachowanie bezpieczeństwa. Odłączenie elektryki od prądu faktycznie ma sens, ponieważ pozwoli uchronić sprzęt przed jego zniszczeniem w przypadku, kiedy dojdzie do przepięcia sieci podczas wyładowania. Kiedy dochodzi więc do dużego wyładowania atmosferycznego warto nie tylko wyłączyć urządzenia elektryczne, ale również odłączyć je od prądu.

