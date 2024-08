Czy szef może cię zmusić do urlopu? Co na to kodeks pracy?

Choć wypoczynek od pracy, to bardzo ważna kwestia, to jednak nie każdy się na to decyduje, a powody ku temu mogą być różne. Niektórym wystarczający jest czas spędzany poza biurem lub weekendy. Inni zaś nie chcą wydawać pieniędzy na „zbędne” wyjazdy i wolą w pełni oddawać się swoim obowiązkom. Co jeśli nie chcemy wykorzystać urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca może nas do tego zmusić? Oto co mówi Kodeks pracy.