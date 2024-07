Jak wiadomo, do tej pory pracownikom etatowym, w zależności od stażu pracy, przysługiwało od 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Teraz jednak możliwe jest, żeby do tej puli doszły 2 kolejne doby, dzięki czemu niektórzy będą mogli wypoczywać nawet przez 28 dni. Zmiany, które zostały niedawno wprowadzone w Kodeksie pracy, zostały wdrożone dzięki unijnej dyrektywie work-life-balance.