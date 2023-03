O prawo do renty rodzinnej z ZUS-u ubiegać mogą się zarówno wdowy, jak i wdowcy . W niektórych przypadkach przysługuje ona również dzieciom, wnukom czy rodzeństwu zmarłego

Fakty są jednak takie, że najczęściej to kobiety po śmierci męża decydują się pobierać to świadczenie. Z myślą o paniach w trudnej sytuacji finansowej przypominamy więc, komu przysługuje renta po śmierci małżonka i jak długo można z niej korzystać

Czy renta dla wdowy jest wypłacana dożywotnio i kiedy wdowa może stracić prawo do renty po mężu? Jakie zmiany w rentach rodzinnych zaszły od marca 2023 roku ? Nowa kwota wypłacana w ramach świadczenia może być zaskoczeniem

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Wdowa ma prawo do przyznania renty rodzinnej z ZUS-u, jeżeli osiągnie odpowiedni wiek: 50 lat lub jest osobą niezdolną do pracy. Może ją również otrzymać, jeśli po śmierci partnera, wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do świadczenia z racji stanu zdrowia lub wieku (nieprzekraczającego 16 lat, a jeśli uczy się ono w szkole - 18 lat). Kobieta może również otrzymywać rentę po byłym małżonku. Jednak tylko wtedy, gdy zmarły miał zasądzone alimenty na osobę owdowiałą.

Oczywiście trzeba również dopełnić formalności, składając wniosek o rentę rodzinną w ZUS-ie (stacjonarnie lub przez internet). Oprócz samego wniosku pamiętać należy również o takich dokumentach jak:

dowód osobisty

akt zgonu małżonka

akt urodzenia, akt małżeństwa (lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo)

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 w przypadku niezdolności do pracy

dokumenty potwierdzające okresy pracy i wysokość wynagrodzeń zmarłego

Te same dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku przekazywanego drogą pocztową. Po przekazaniu dokumentów decyzja zostanie podjęta w ciągu 30 dni.

Sprawdź: Trzynasta emerytura nie dla wszystkich wdów i wdowców. Te osoby ominie wypłata

Czy renta dla wdowy jest wypłacana dożywotnio? Kiedy wdowa traci rentę po mężu?

Jeśli chodzi o to, jak długo przysługuje wdowie renta rodzinna, to zasadniczo jest to okres dożywotni. Nie ma tutaj konkretnych granic, jednak trzeba pamiętać, że w momencie ukończenia 60 roku życia, kobieta osiąga wiek emerytalny.

Zdjęcie Wdowa może zrezygnować z renty rodzinnej, jeśli uzna, że jej własna emerytura jest bardziej korzystna / 123RF/PICSEL

Ten uprawnia ją do pobierania własnego świadczenia z ZUS-u. Wówczas wdowa może ubiegać się o naliczenie własnej emerytury i zdecydować się na nią, jeśli jest wyższa niż renta rodzinna po mężu. Na ten moment nie ma niestety możliwości, aby pobierać od państwa dwie wypłaty.

Są jednak przypadki, w których renta rodzinna po mężu może być zmniejszona, lub jej wypłata zostanie zawieszona na pewien czas. Gdy dodatkowy przychód wdowy przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta po mężu zostaje pomniejszona o kwotę przewyższenia. Natomiast w momencie, w którym miesięczny przychód przekroczy 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna ulega zawieszeniu.

Renta rodzinna dla wdowy zmiany w 2023. Czego spodziewać się od marca?

W tej chwili renta rodzinna dla wdowy wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Z zaznaczeniem, że nie może być ona niższa od minimalnej emerytury w Polsce, która wzrosła po waloryzacji w marcu i w 2023 roku wynosi już 1588,44 zł.

Podwyżki dotyczą jednak nie tylko najuboższych. Przykładowo, osoby owdowiałe, które do tej pory pobierały rentę rodzinną w kwocie 1700 złotych brutto, czyli 1547 złotych netto, mogą liczyć na dodatkowe 228,36 zł. Miesięcznie na ich konto bankowe wpłynie więc 1775,36 złotych netto.

Powyżej tej kwoty podwyżki świadczenia są procentowe. Jeżeli pobieraliśmy 2000 zł brutto renty rodzinnej (1820,00 zł netto), po to zmianach będzie to 2089,36 zł netto, czyli więcej o 269,36 złotych. Jeśli natomiast w lutym otrzymywaliśmy świadczenie w wysokości 3000 zł brutto (2670,00 zł netto), to od marca jest to już 3020,76 złotych netto, a więc zyskujemy dodatkowe 350,76 złotych. Aby pobierać wyższą emeryturę dla wdowy, nie trzeba składać żadnego wniosku. Waloryzacja od marca przeprowadzana jest bowiem automatycznie.

Zdjęcie Waloryzacja emerytur i rent jest przeprowadzana automatycznie. Aby otrzymać podwyżkę, nie musimy więc składać żadnych dodatkowych wniosków / 123RF/PICSEL

Kolejne zmiany w rentach rodzinnych dla wdów. Są propozycje

Politycy nieustannie opracowują projekty ustaw, które w przyszłości będą mogły znacznie poprawić komfort życia owdowiałych kobiet. Przykładowo, Lewica w jednym z projektów ustaw zaproponowała, aby wdowiec lub wdowa po śmierci małżonka mogła pobierać rentę rodzinną oraz połowę własnego świadczenia emerytalnego, z którego rezygnują.

Propozycja PO zakłada natomiast, aby po śmierci małżonka można było zdecydować się na pozostanie przy swoim świadczeniu, lub pobieranie 85 proc. świadczenia zmarłego. Jednak w przypadku wyboru pierwszej opcji, w bonusie można byłoby otrzymywać również 25 procent świadczenia małżonka.

