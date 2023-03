Trzynasta emerytura nie dla wszystkich wdów i wdowców. Te osoby ominie wypłata

Już z początkiem kwietnia zostaną wypłacone pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów. Na 13. emeryturę mogą liczyć osoby, które w dniu 31 marca będą mieć prawo do wypłaty z ZUS, KRUS lub zakładu emerytalnego służb mundurowych. Do świadczeniobiorców będą one trafiać przez cały kwiecień, a także miesiąc kolejny. W maju wypłaty trzynastki mogą się spodziewać osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Trzynastka będzie wypłacona dla wszystkich w tej samej kwocie, niezależnie od wysokości świadczenia zasadniczego. Będzie ona równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2023 roku. Wiemy już, że po marcowej waloryzacji wyniesie 1588,44 złote brutto.

Od tej sumy będzie jednak pobrana zaliczka na podatek dochodowy, a kwota netto maksymalnie może wynieść 1445,48 złotych na rękę. Dodatek będzie wypłacony wraz z emeryturą lub rentą w danym miesiącu i trafi do osoby jednym przelewem, lub przekazem pocztowym.

Zdjęcie Tegoroczna kwota trzynastki będzie wynosiła maksymalnie 1445,48 złotych na rękę / Marek Bazak / East News

Niższa kwota trzynastki dla wdów i wdowców?

Zasady przyznawania trzynastek w większości przypadków są proste. Sprawa komplikuje się dla wdów i wdowców, którzy dostają tzw. rentę rodzinną po małżonku. Zgodnie z przepisami renta wynosi 85 procent świadczenia zmarłej osoby, jednak nie może być niższa od minimalnej emerytury, czyli 1588,44 złote.

Okazuje się, że osoby owdowiałe mogą otrzymać znacznie mniejszą kwotę trzynastki. Będzie to miało miejsce, jeśli do renty uprawnionych jest więcej osób np. matka z dzieckiem. W takim przypadku trzynastka będzie podzielona równo na wszystkie osoby.

W praktyce oznacza to, że jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to każda z nich otrzyma dokładnie 794,22 złote brutto. Na jedno świadczenie może być wypłacona tylko jedna trzynastka.

Kiedy osoba owdowiała nie dostanie 13. emerytury?

Istnieje jednak pewien przypadek, w którym wdowa lub wdowiec nie dostanie trzynastki po zmarłym małżonku. Chodzi dokładniej o sytuację, w której małżonek umrze przed 31 marca. Zgodnie z zasadami trzynasta emerytura wypłacana jest, tylko jeśli na dzień 31 marca osoba ma prawo do wypłaty emerytury lub renty. Jeśli jednak umrze przed tą datą, prawo do trzynastki wygasa, a osoba owdowiała nie będzie mogła otrzymać dodatkowego świadczenia małżonka.

