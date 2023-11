Śniłeś o grzybach? Znaczenie snu może cię zaskoczyć

Sny mogą być interpretowane na wiele sposobów. Warto zwrócić uwagę na detale, które są w nim zawarte. Czasem może to być kolor, kształt lub emocje. Oczywiście nie mowa tutaj o snach wywołanych zbyt późną kolacją, które również czasem mogą mieć miejsce. Co oznaczają jadalne grzyby we śnie?

Jeżeli sen dotyczył zbierania grzybów, może to być związane z tym, że od jakiegoś czasu czekasz na pewną wiadomość. Możesz być spokojny, gdyż nadejdzie i to całkiem niedługo. Zwróć uwagę na to, ile zebrałeś tych grzybów. Małe zbiory mogą zwiastować odmowę, natomiast okazałe zbiory przewidują sukces.

Jeżeli we śnie jesz grzyby, to umysł podpowiada ci, abyś ufał wyłącznie własnym siłom. Poleganie na kimś w danym momencie może być dla ciebie zgubne i przysporzyć ci sporych kłopotów. Jeżeli śniąc, wyłącznie patrzyłeś na grzyby, to znak, że bardzo czegoś pragniesz, jednak nie możesz tego osiągnąć i budzi to w tobie spore frustracje. Sen mówi ci, abyś się temu przyjrzał i zaznał odrobinę spokoju.

Może przyśniło ci się suszenie grzybów? To sygnał, że brakuje ci rodziny i powinieneś poświęcić jej nieco więcej czasu. Suszone grzyby najczęściej kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia i symbolizują chęć zacieśniania więzi.

Zdjęcie W Polsce suszone grzyby najczęściej używane są w okresie świątecznym / @neillangan / materiał zewnętrzny

Jeśli przyśniły ci się robaczywe grzyby to bardzo zły omen. Sen zwiastuje, że nie uda ci się osiągnąć upragnionego celu, jakikolwiek by nie był. Taka wizja próbuje cię przygotować, abyś lepiej zniósł porażkę i pamiętał, że będą inne szanse.

Często znaczenie ma także gatunek grzybów. Prawdziwki zwiastują zdrowie i powodzenie, natomiast kurki mówią, że w twoim otoczeniu są ludzie, którzy nie życzą ci najlepiej. Pieczarki znaczą, że twoje życie w danym momencie będzie proste i spokojne, a maślaki ostrzegają przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, gdyż mogą skończyć się niepowodzeniem.

Zdjęcie Sen o kurkach to pyszny sen / Getty Images

Znaczenie innych snów możesz sprawdzić w naszym internetowym senniku.