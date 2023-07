Testy na spostrzegawczość pozwalają ćwiczyć mózg

Zagadki na spostrzegawczość są rodzajem łamigłówek, które uczą obserwacji, konkretnej analizy oraz dedukcji. Tego typu testy stawiają wyzwanie twojej zdolności do zauważania wszelkich szczegółów, rozpoznawania wzorców i rozumienia ukrytych wskazówek. Dodatkowo zbawiennie działają na mózg. Rozwiązywanie zagadek potrafi poprawić pamięć, koncentrację, a nawet pobudzić kreatywne i logiczne myślenie. Łamigłówki zapewniają też dobrą rozrywkę w wolnych chwilach.

Zdjęcie Łamigłówki są wskazane dla osób starszych, gdyż pomagają ćwiczyć nad pamięcią / 123RF/PICSEL

To trudny test na spostrzegawczość. Poprawnie rozwiązało go tylko 5% osób

Zanim zaczniesz rozwiązywać tę zagadkę, zamknij na chwilę oczy i weź kilka wdechów. Pozwoli ci to oczyścić twój umysł przed ćwiczeniem. Następnie spójrz na obrazek, przedstawiający różniące się od siebie żyrafy. Jest pewien haczyk, na grafice znajdziesz także dwie takie same żyrafy. Czy jesteś w stanie odnaleźć te zwierzątka? Masz na to 10 sekund. Gotowy? Start!

Reklama

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowa odpowiedź może cię zaskoczyć!

Im dłużej przyglądamy się obrazkowi, tym więcej jesteśmy w stanie dostrzec szczegółów. Jeżeli jednak nam to nie wychodzi, może oznaczać to, że jesteśmy po prostu wyczerpani. Nie udało ci odnaleźć dwóch żyraf? Nic nie szkodzi! Sprawne wykonywanie testów na spostrzegawczość wymaga czasu. W końcu nie bez powodu się mówi, że to praktyka czyni mistrza. Poniżej dowiesz się, gdzie znajdowały się zaginione żyrafy:

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Jeżeli masz ochotę poćwiczyć swoją spostrzegawczość, to podejmij się innych naszych testów, które znajdziesz w linkach pod spodem.

Zobacz również: Test na spostrzegawczość, który sprawia wielu problem. Znajdź cyfrę "0"

Test na spostrzegawczość: Który chomik się czymś wyróżnia? Znajdź różnicę

Test na spostrzegawczość: Który kot jest inny od reszty?