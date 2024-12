"Czy w adwencie mogę zrobić urodziny?". Ksiądz z Tik Toka nie pozostawia wątpliwości

Czy impreza w adwencie to grzech? To jedno z pytań, które nurtuje część wiernych. Bo chociaż to czas radosnego oczekiwania, to jednak skłania do refleksji i zadumy. Popularny na Tik Toku ksiądz postanowił rozwiać wątpliwości w kwestii organizacji urodzin. Co z innymi uroczystościami czy udziałem w koncertach? Oto co mówią duchowni.