Roraty: Co to jest?

Roraty to msze święty o Najświętszej Maryi Pannie, które zwyczajowo odprawiane były o brzasku. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa pieśni śpiewanej na początku mysz: “Rorate coeli, desuper". Polski tekst antyfony (pieśni na wejście) brzmi “Niebiosa, rosę spuście nam z góry; Sprawiedliwego wylejcie, chmury". Pieśń nawiązuje do proroctwa z księgi Izajasza i jest wyrazem oczekiwania na Mesjasza. Roraty to typowo polski zwyczaj. Tradycja mówi, że zapoczątkowała go święta Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, pierwsze wzmianki o odprawianiu mszy roratniej pochodzą z XIII w.



Zdjęcie W trakcie mszy roratniej kapłan nosi biały ornat / 123RF/PICSEL

Początkowo roraty odprawiane są w ciemności, którą rozprasza jedynie świeca roratnia — znajdująca się w pobliżu ołtarza oraz roratki — świece i lampiony przynoszone przez wiernych. Cały kościół zostaje rozświetlony dopiero po odśpiewaniu: “Chwała na wysokości Bogu". Roraty to jedyna msza podczas adwentu, kiedy śpiewany jest ten hymn. Msze o brzasku odróżnia od innych także kolor ornatów — w adwencie kapłan przywdziewa fiolet, natomiast szata liturgiczna podczas rorat ma kolor biały.



Roraty: o której są odprawiane?

Pierwotnie msza roratnia sprawowana była o brzasku. Najczęściej o 6 bądź 6.30. Obecnie księża chcąc umożliwić większej liczbie wiernych udział w nabożeństwie, często odprawiają mszę o Najświętszej Maryi Pannie wieczorem. Ze względu na mrok, który powinien spowijać kościół na początku mszy, najczęściej roraty odprawiane są między 17 a 18.

Roraty 2022: Do kiedy potrwają?

Roraty rozpoczęły się w poniedziałek 28 listopada 2022. Natomiast ostatnia msza roratnia zostanie odprawiona w sobotę 24 grudnia, czyli w wigilię Bożego Narodzenia.



