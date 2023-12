Boże Narodzenie to czas, kiedy odświętną atmosferę czuć w każdym zakamarku domu czy mieszkania. Ozdoby, tradycyjne przysmaki i świąteczne melodie wprowadzają nas w radosny nastrój. Czas na wesołe spotkania z bliskimi przy stole. Skoro zakładamy eleganckie ubrania, nie można zignorować zasad savoir-vivre’u, które podpowiedzą nam, jak zachować się przy świątecznym stole. Rozwiąż quiz i sprawdź, czy jesteś z nimi za pan brat.

Święta przy stole — idealny pretekst, aby zwolnić

Sporo można dowiedzieć się na temat roli wspólnych posiłków. To doskonała okazja, żeby skupić się na swoich najbliższych i w spokojnej atmosferze porozmawiać. W pełnej pośpiechu codzienności nie zawsze znajdujemy na to czas. Być może zbliżające się bożonarodzeniowe biesiady skłonią cię do zmiany nawyków i wprowadzenia zasady spożywania np. wspólnej kolacji bez żadnych dodatkowych bodźców — telewizora czy telefonów.

Zdjęcie Niech kolacja wigilijna przebiegnie bez zarzutu / 123RF/PICSEL

Savoir-vivre wejdzie ci w krew

Skupienie się na stole pozwoli ci również poznać podstawowe zaasady etykiety. Wiedza przyda się nie tylko raz w roku podczas wigilijnej kolacji. Posiłek w eleganckiej restauracji, a może firmowy bankiet? Niech tego rodzaju sytuacje nie będą dla ciebie stresujące. Musisz jednak wziąć pod uwagę, ze zasady zachowania przy stole nie ograniczają się wyłącznie do nietrzymania łokci na blacie.

