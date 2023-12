Niezwykłe odkrycie podczas prania dywanu

To miał być tradycyjny, coroczny zwyczaj - Michael White wraz z najbliższymi wybrali się na pobliską farmę, gdzie wspólnie wybrali idealne według nich drzewko świąteczne. Po powrocie do domu wszyscy ochoczo zabrali się za przystrajanie choinki.

Niewykluczone, że gdyby nie pracownik zewnętrznej firmy, który zjawił się w domu White'ów w celu wyprania dywanów, nikt nie dowiedziałby się o "niespodziance", która zawędrowała z farmy wraz z choinką.

Bobby Hayes, właściciel firmy zajmującej się praniem dywanów ustalił z głową rodziny White'ów wszystkie szczegóły dotyczące zamówionej usługi i przystąpił do czyszczenia. Podłączył do sieci niezbędną maszynkę i kiedy miał oddać swojej pracy, jego uwagę przykuła ruszająca się choinka.

Zdjęcie Po powrocie do domu z choinką może nas spotkać niespodzianka w postaci ukrytej między gałęziami sowy / 123RF/PICSEL

W pierwszej chwili mężczyzna nie dowierzał własnym oczom, ale szybko dotarło do niego, że to, co przed sobą widzi, to siedząca na choince żywa sówka.

"Sowa siedziała na dolnej gałęzi. Gdy ją dostrzegłem, ukryła się głębiej. Znalezienie jej zajęło mi kilka minut" - przytacza słowa Hayesa portal Daily Mail.