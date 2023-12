Spis treści: 01 Test osobowości: Sprawdź jaką masz świąteczną osobowość

02 Choinki, bałwanki i skarpetki, czyli świąteczna zagadka matematyczna

03 Zagadka na spostrzegawczość

Test osobowości: Sprawdź jaką masz świąteczną osobowość

Święta można obchodzić na wiele sposobów. Co ciekawe, ten okres może wzbudzać również różnorakie emocje. Sprawdź w naszym teście choinki, jak zapatrujesz się na Boże Narodzenie. Być może jest coś, czego jeszcze nie wiesz na swój temat? Spójrz na poniższy obrazek, wybierz drzewko i sprawdź odpowiedni opis. Pamiętaj: liczy się twoja pierwsza myśl.

Zdjęcie Test osobowości / opracowanie własne / INTERIA.PL

Skrzywiona choinka - numer 1

Jeżeli wybrałeś skrzywioną choinkę, to znak, że bardzo źle kojarzą ci się święta, więc nie lubisz ich obchodzić. Ktoś w twoim życiu sprawił, że okres bożonarodzeniowy wydaje ci się smutny i przereklamowany. Powinno być wręcz na odwrót, gdyż Boże Narodzenie to czas, w którym powinniśmy odczuwać radość i chęć dzielenia się z innymi. Być może Wigilia przypomina ci o pewnej stracie? Nie trać ducha świąt i wyjdź na przekór przeciwnościom losu. Warto, chociaż spróbować znaleźć pozytywne strony tego okresu, nawet te najmniejsze. Nie poddawaj się negatywnym myślom i ciesz się chwilą.

Reklama

Pusta choinka - numer 2

Jeśli wybrałeś nieprzyzdobioną choinkę, oznacza to, że duch świąt dawno w tobie wygasł. Stałeś się poważną i dorosłą osobą. Niestety zapomniałeś, jak to jest być dzieckiem, a Boże Narodzenie nie sprawia ci już tyle radości, co kiedyś. Warto spróbować to odmienić, gdyż święta są tylko raz do roku. To wyjątkowy okres, który możemy dzielić wraz z bliskimi. Najważniejsze są detale i atmosfera, która panuje w domu. Spróbuj w tym roku włączyć świąteczne piosenki, zrobić sobie kakao i ozdobić cały dom. Zaskocz swoich bliskich pozytywnym nastawieniem.

Pięknie ozdobiona choinka - numer 3

Wybrałeś choinkę numer 3? Niesamowicie ozdobione drzewko, oznacza, że kochasz okres świąteczny. Największą radość sprawiają ci przygotowania i zadowalanie swoich bliskich. Dobrze czujesz się w roli gospodarza, a Wigilia bardzo często urządzana jest właśnie pod twoim dachem. Gdy przyjeżdżają goście, stajesz na głowie, aby ich zadowolić. Cały ten czas potrafisz spędzić w kuchni lub przy dekoracjach, aby wszystko było perfekcyjne. W tym roku spraw sobie prezent i pozwól innym pomóc ci przy obowiązkach. Pamiętaj, to również twój czas.

Choinka z prezentami - numer 4

Jeżeli do gustu najbardziej przypadła ci choinka numer 4, to znak, że magia świąt Bożego Narodzenia nie jest ci obca. Uwielbiasz cieszyć się bożonarodzeniowym klimatem, muzyką, smakołykami oraz co najważniejsze... prezentami! Podczas Wigilii wstępuje w ciebie dziecko z dawnych lat i nie potrafisz się powstrzymać od wybuchów energii. Jednak z twojej strony brakuje zaangażowania przy kwestiach organizacyjnych. Może w tym roku spróbuj pomóc swoim bliskim i odciążyć ich od obowiązków? Pamiętaj, w święta również liczą się inni.

Różowa choinka - numer 5

Wybrałeś różową choinkę? Oznacza to, że nie jesteś tradycjonalistą. Święta lubisz spędzać w sposób niekonwencjonalny. Nie czujesz potrzeby odwiedzenia swojej rodziny, najważniejsze jest dla ciebie, aby spędzić ten czas w zgodzie ze sobą. Gonitwa za prezentami, kłótnie i pęd, aby zdążyć z przygotowaniami, są dla ciebie dołujące. Wolisz skupić się wtedy na wypoczynku i relaksacji. Czasem lubisz nawet wylecieć na jakieś wakacje w ciepłe kraje. Świat stoi przed tobą otworem.

Zdjęcie Testy IQ - sprawdź / Canva / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości, który wyjawi, co cię niebawem czeka

Choinki, bałwanki i skarpetki, czyli świąteczna zagadka matematyczna

Następne jest zadanie matematyczne, które pozwoli ci popracować trochę nad logicznym myśleniem. Zwłaszcza w okresie świątecznym, w którym często zaczynamy bujać w obłokach, myśleć o pysznościach i prezentach. Spójrz na poniższy obrazek i zastanów się, jaką liczbę należy podstawić zamiast znaku zapytania. Podpowiedź: postaraj się rozwiązywać równania jedno po drugim, aby dowiedzieć się, jakie cyfry kryją się za obrazkami.

Zdjęcie Zagadka matematyczna / opracowanie własne / INTERIA.PL

Jeśli udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę, oznacza to, że jeszcze gorączka bożonarodzeniowa cię nie dopadła. Jeżeli jednak miałeś problem z zagadką matematyczną, to gwiazdkowe szaleństwo dawno cię pochłonęło. Oto poprawne rozwiązanie zagadki. Najpierw zacznijmy od tego, jakie cyfry kryją się za obrazkami. Choinka to 4, bałwan 3, natomiast skarpetka to 6. Poniżej dowiesz się, jak dokładnie rozwiązać równanie.

4 × 4 = 16

4 × 3 × 3 = 36

4 × 3 × 6 = 72

4 + 3 + 6 = 13

Poprawna odpowiedź to 13.

Zobacz również: Test osobowości. Test cytryny wskaże introwertyka i ekstrawertyka

Zagadka na spostrzegawczość

Być może uda ci się z naszą trzecią zagadką? W tym zadaniu sprawdzimy twoją spostrzegawczość. Jednak na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund, więc nie trać cennego czasu. Spójrz na poniższy obrazek i postaraj się znaleźć jednego krasnala, który wyróżnia się od pozostałych. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Udało ci się dostrzec krasnala z czarnymi butami? Brawo! Jeśli nie, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony świątecznymi przygotowaniami. Na poniższym obrazku znajdziesz wyróżniającego się krasnala.

Zdjęcie Odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Co widzisz na obrazku? To ujawni twój prawdziwy charakter