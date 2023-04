Co oznacza słowo "bambik"?

Słowo, które pojawiło się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych i podbiło serca internautów, wciąż stanowi zagwozdkę dla osób dorosłych, które mają mniejszą styczność z internetem. W końcu nie wszyscy rodzice, czy dziadkowie korzystają z TikToka i Instagrama. Dorośli czasem również pomijają treści, których nie rozumieją. Słowo, o którym mowa to "bambik", czyli określenie osoby nieudolnej, a wywodzi się ono z gry Fortnite. To jedno słowo to tylko cząstka młodzieżowego slangu. Jak dobrze go znasz? Sprawdź się w naszym quizie. Tylko nieliczni zdobędą 12 punktów.

