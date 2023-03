Dantejskie sceny w "Magii nagości". Hojnie obdarzony przez naturę facet "wysłał" uczestniczkę do szpitala

Magia nagości (ang. Naked Attraction) to kontrowersyjny program telewizyjny, w którym jeden uczestnik wybiera spośród sześciu kandydatów potencjalnego partnera na randkę. Co jednak wyróżnia to show na tle innych programów randkowych to fakt, że kryteria wyboru są oparte wyłącznie o fizyczną atrakcyjność kandydatów. Ich ciała można zobaczyć w pełnej okazałości, ponieważ kandydaci występują zupełnie nago!

Na początku każdego odcinka kandydaci stoją w kolorowych kabinach, które w każdej rundzie odsłaniają kolejne części ciała, począwszy od stóp w górę. W każdej rundzie uczestnik lub uczestniczka eliminują kandydatów. W momencie, gdy zostanie już tylko dwóch szczęśliwców, kabiny ujawniają ich twarze i jest to ostateczny moment wyboru.

Magia nagości - zaskakujący finał randki jednej z uczestniczek

W 2016 roku jedną z uczestniczek brytyjskiej wersji show była Tracy, która przyszła do programu w poszukiwaniu “dobrze wyposażonego mężczyzny", który się nią zaopiekuje. W tamtym czasie Tracy samodzielnie wychowywała dwójkę dzieci, jednak jak później przyznała, nie szukała stałego partnera.

Zgodnie ze swoimi upodobaniami, wybrała Marka Redfearna. Tracy wyznała prowadzącej Annie Richardson, że inni nadzy kandydaci w składzie po prostu "nie mogli z nim konkurować". Jego ciało zrobiło na niej ogromne wrażenie, a tatuaże dodały mu jeszcze więcej uroku w jej oczach.

Uczestniczka nie spodziewała się jednak, że duże przyrodzenie mężczyzny sprawi, że wyląduje ona w szpitalu! I to trzykrotnie! Po programie Tracy ujawniła kulisy spotkań z Markiem.

Mark był znany ze swojego dużego pakietu, myślę, że wiesz, dla każdej kobiety, gdy masz dzieci, to zmienia się tam na dole zacytował Tracy portal The Mirror.

Pomimo kilku wizyt w szpitalu Tracy stwierdziła, że ich spotkania były tego warte ze względu na jego umiejętności w sypialni. Uczestnicy programu spotykali się przez rok. Mimo że mieszkali daleko od siebie, starali się zachować kontakt, a sporadyczność ich spotkań sprawiała, że jeszcze chętniej wykorzystywali czas, kiedy byli obok siebie. Wiele lat po programie, w jednym ze swoich filmów zamieszczonych na platformie YouTube Tracy wciąż wspomina dobrze czas spędzony z Markiem.

“Byliśmy młodzi i bawiliśmy się, mieliśmy wiele wspólnego" - wspomina w filmie.

To część mojego życia, którą dobrze wspominam i jestem za nią wdzięczna dodaje.