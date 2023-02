Spis treści: 01 Czym jest "Magia nagości"?

02 Krępująca wpadka tuż przed kamerami

03 Niespodziewana randka. Oto, kogo ujrzał uczestnik show za kotarą

04 Palec u stopy był nieodpowiedni

Czym jest "Magia nagości"?

"Magia nagości" to program telewizyjny, który pierwszy raz pojawił się w Wielkiej Brytanii w 2017 roku. To program randkowy, ale nie ma on nic wspólnego z dobrze nam znaną "Randką w ciemno".

Uczestnicy tego show wybierają potencjalnych partnerów po wyglądzie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że uczestnicy programu występują tam nago.

Początkowo osoba wybierająca partnera spośród kilku osób nie widzi ich twarzy. Oglądanie kandydatów rozpoczyna się od stóp, a następnie odsłaniane są kolejne partie ciała.

Kontrowersyjne show doczekało się także polskiej edycji, która emitowana jest na antenie Zoom TV od 2021 roku, a prowadzącą została Beata Olga Kowalska.

Program przyciągnął przed telewizory sporą publiczność i to zarówno polska, jak i zagraniczna edycja. Nie brakuje w nim emocji, zaskoczeń, ale też i... wpadek!

Krępująca wpadka tuż przed kamerami

Pokazywanie swojego ciała na wizji łączy się z odsłonięciem swojej niezwykle intymnej strony. Ludzkie ciało nie ma już przed nami tajemnic, jednak niektórych jego czynności wciąż się wstydzimy przed szerszą publiką.

Prowadząca brytyjską wersję programu, Anna Richardson, wzbudziła ostatnio kontrowersje w światowych mediach, gdy wyjawiła, że podczas nagrań do jednego z odcinków, uczestnik zaliczył krępującą wpadkę.

"Kilka sezonów temu uczestnikiem był młody mężczyzna, który był trochę za bardzo podekscytowany tym, co miało się wydarzyć. Kierownik planu, Dave, musiał go poprosić o zejście z podestu i odczekać chwilę aż emocje...opadną" - zdradziła Anna.

Prowadząca zdradziła też, że panom biorącym udział w show zależy na tym, by zawsze wyglądać dobrze nago przed kamerami i często proszą, by w studio było ciepło, bo dokuczliwe zimno niekorzystnie wpływa na ich męskość!

Niespodziewana randka. Oto, kogo ujrzał uczestnik show za kotarą

Do ostatniego momentu uczestnicy nie widzą twarzy osób, które wybierają. Jakie było zdziwienie jednego z panów, który wybierał partnera w "Magii nagości", gdy okazało się, że za kotarą stoi jego... kolega z pracy.

Brytyjczycy zaniemówili, gdy w końcu zobaczyli swoje twarze. Jack, uczestnik, który wybierał spośród kandydatów, był bardzo zaskoczony tym, kogo zobaczył.

Panowie, choć przeżyli szok, wyszli razem z telewizyjnego studia.

Palec u stopy był nieodpowiedni

Formuła programu zakłada ocenianie uczestników na podstawie ich ciał. Historia Daryla pokazuje, że czasem o odrzuceniu może zadecydować... palec u stopy.

Mężczyzna w brytyjskiej edycji odrzucił jedną z kandydatek, gdy tylko zobaczył jej stopy.

"Pożegnam się z osobą z zielonej kabiny. Chodzi o ten palec u stopy. Ma paluszek taki sam jak mój. Uważam, że się nie dogadają i nie będziemy do siebie pasować" - wyjaśnił mężczyzna, zaskakując prowadzącą swoim argumentem.

Alicia, właścicielka małego palca u stopy nie kryła później rozbawienia całą sytuacją, więc krytyki widocznie nie wzięła do siebie.