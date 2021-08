Dentystka ujawnia, dlaczego nie należy myć zębów po śniadaniu

Anna Peterson jest dentystką z Essex. Za pomocą TikToka podzieliła się ze światem pewną informacją.

Kobieta postanowiła przestrzec swoich obserwatorów, dlatego też nagrała film, na którym zachęca ich do szczotkowaniem zębów przed śniadaniem. Stwierdziła, że wykonanie tej czynności po zjedzeniu pierwszego posiłku może być szkodliwe dla ich zębów.

Ta zasada szczególnie obowiązuje, jeśli na śniadanie były spożywane produkty zawierające kwasy. W związku z tym szczotkowanie zębów po posiłku sprawi, że zostaną one wtarte w zęby, co przyczyni się do niszczenia szkliwa.



Szczotkowanie przed śniadaniem chroni zęby przed tym, co zamierzasz zjeść.

Pod filmem pojawiło się ponad 2000 tys. komentarzy. Znaleźli się zarówno zwolennicy tej zasady, jak i przeciwnicy.



