Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowy człowiek tygodniowo sięgać powinien po nawet 10 jajek . American Heart Association (AHA) zaleca, by dziennie jeść ich nawet dwa - przestrzegając jednocześnie, by osoby, które mają problemy z cholesterolem, sięgały wyłącznie po jedno i najlepiej nie robiły tego codziennie - ale nie wykluczały zupełnie ze swojej diety. Bo chociaż dotąd owiane złą sławą, w swoim składzie kryją wiele cennych dla zdrowia składników.

Na co dobre są jajka? Oto co potrafią

Eksperci są zgodni - jednym z najzdrowszych sposobów gotowania jajek jest ich przygotowanie w formie na miękko . Płynne żółtko zaskakuje wówczas sporą zawartością witamin i cennych mikroelementów, zaś całe jajko okazuje się niskokaloryczne - co docenić mogą szczególnie osoby na diecie. Ale chociaż to właśnie gotowanie w wodzie lub na parze dietetycy określają najlepszym ze sposobów ich przyrządzania, nie warto odmawiać sobie także innych form podania jajek.

Jajka nie stracą swoich prozdrowotnych właściwości także w momencie, kiedy zamienione zostaną w sycący omlet. W podobnym przypadku nie są bowiem poddane długiej obróbce termicznej, przez co nie tracą odżywczych składników, w tym przede wszystkim obecnych w żółtku witaminy A i niektórych aminokwasów. By omlet był zdrowy musi być jednak pozbawiony tłustych dodatków, na przykład boczku. Warto podawać go zaś w towarzystwie świeżych warzyw. Sytuacja wygląda zupełnie podobnie w przypadku jajecznicy - ta przyczyni się bowiem do poprawy zdrowia pod warunkiem, że nie przygotujemy jej na maśle. Znacznie bezpieczniej będzie sięgnąć po zdrowe tłuszcze, na przykład oliwę z oliwek.