Jak zadbać o trawnik jesienią?

Jesień to czas, kiedy trawniki potrzebują szczególnej troski. Zanim przyjdą mrozy, warto zadbać o odpowiednią pielęgnację, by wiosną cieszyć się gęstą i zieloną murawą. Prawidłowa jesienna pielęgnacja trawnika zwiększy jego odporność na trudne warunki atmosferyczne. Oto kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby przygotować trawnik na zimę:

Koszenie trawnika

Regularne koszenie jest podstawą jesiennej pielęgnacji trawnika. W październiku warto stopniowo zwiększać wysokość koszenia, ponieważ nisko skoszona trawa jest bardziej podatna na przemarzanie. Ostatnie koszenie należy wykonać na wysokość ok. 3 cm, kilka dni przed pierwszymi przymrozkami. Należy unikać zostawiania zbyt długiej trawy, ponieważ przyczynia się to do powstawania pleśni śniegowej.

Grabienie liści i wertykulacja

Jesienią warto zgrabić nadmiar opadłych liści, które blokują dostęp światła do trawy. Zabieg ten ogranicza również rozwój mchu i filcu. Z tego samego powodu w listopadzie powinno wykonać się również wertykulację trawnika. Na dwa tygodnie przed planowanymi przymrozkami należy wyczesać darń grabiami wachlarzowymi lub miotło-grabiami, które usuwają z niego zalegające resztki roślinne, będące później siedliskiem pleśni grzybowej.

Nawożenie trawnika w listopadzie

Listopad to ostatni dzwonek na nawożenie trawnika przed zimą. Ten zabieg jest niezbędny, aby korzenie były dobrze przygotowane do nadchodzących niskich temperatur. Jesienne nawożenie znacząco różni się od tego, przeprowadzanego na wiosnę. Kluczowy jest tutaj dobór składników mineralnych.

W listopadzie należy stosować nawozy o niskiej zawartości azotu, ale za to z wyższym stężeniem potasu i fosforu. Azot pobudza trawę do wzrostu, co w późnej jesieni jest niepożądane, ponieważ młoda trawa nie zdąży przygotować się na zimę. Potas wspiera odporność roślin na mróz, a fosfor wpływa na rozwój korzeni.

Optymalny termin jesiennego nawożenia trawnika to początek listopada, jeszcze przed nadejściem mrozów. Dzięki temu nawóz zdąży się wchłonąć, a trawa będzie mogła w pełni wykorzystać składniki odżywcze.

W listopadzie należy stosować nawozy o niskiej zawartości azotu 123RF/PICSEL

Jesienne mulczowanie trawnika

Mulczowanie polega równomiernym pokryciu całej powierzchni trawnika mocno rozdrobnioną trawą. Pozostawione ścinki stopniowo się rozkładają, wzbogacając glebę w składniki odżywcze. Mulczowanie najlepiej przeprowadzić po ostatnim koszeniu trawnika. Warto to zrobić przed nadejściem silniejszych mrozów, by cienka warstwa rozdrobnionej trawy mogła pełnić dodatkowo funkcję ochronną przed zimnem.

Podczas mulczowania należy rozrzucić cienką warstwę trawy ok. 2-3 cm, nie zasypując całkowicie trawnika. Ważne, aby powstała warstwa nie była za gruba, ponieważ może to spowodować gnicie trawy. Dlatego warto przyłożyć do niego szczególną uwagę i staranność.

Zobacz także:

Koronę najpiękniejszej kobiety już ma. Teraz walczy o Koronę Wulkanów Ziemi Polsat