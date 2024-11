Feta to tradycyjny grecki ser , produkowany głównie z mleka owczego , z dodatkiem maksymalnie 30% mleka koziego . Charakteryzuje się śnieżnobiałym kolorem, kruchą, ale jednocześnie kremową konsystencją oraz lekko słonym, pikantnym smakiem. Dojrzewa w solance, co nadaje mu wyjątkowego aromatu i chroni przed zepsuciem.

Feta jest nieodzownym elementem kuchni śródziemnomorskiej. Jej charakterystyczny, słony smak doskonale komponuje się z wieloma składnikami, przez co jest niezwykle wszechstronnym dodatkiem do różnorodnych potraw.

Ser ten jest głównym składnikiem klasycznej greckiej sałatki , gdzie podawany jest z pomidorami, ogórkami, oliwkami i czerwoną cebulą. Dzięki swojej kremowej konsystencji idealnie nadaje się do zapiekanek, past, a także jako składnik sosów i dressingów.

Feta doskonale współgra z suszonymi pomidorami, bakłażanem, papryką oraz ziołami takimi jak oregano, bazylia czy tymianek. Można ją dodawać do pieczywa, tworząc wyśmienite kanapki, lub używać jako farsz do ciast francuskich.

Prawdziwa feta powstaje z mleka pochodzącego od miejscowych owiec i kóz, które musi zawierać co najmniej 6 proc. tłuszczu. Kluczową cechą oryginalnej fety jest jej prosty, naturalny skład , wolny od sztucznych barwników i konserwantów. W odróżnieniu od podróbek, które mogą zawierać mleko krowie i chemiczne dodatki, prawdziwa feta ma śnieżnobiały kolor, lekko kruchą konsystencję i kremową teksturę.

Właściwości odżywcze fety. To bogate źródło białka, witamin i wapnia

Feta to nie tylko smaczny dodatek do potraw, ale także bogate źródło cennych składników odżywczych. Jest szczególnie ceniona za wysoką zawartość białka, które odgrywa kluczową rolę w budowie mięśni oraz prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Białko, które znajdziemy w fecie, wspiera regenerację tkanek, wpływa na transport tlenu we krwi, a także bierze udział w regulacji procesów metabolicznych.