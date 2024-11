Co jeśli zjesz spleśniały chleb? Wyrzuć w całości

Chleb to jeden z tych produktów, który znajduje się na żywnościowym wyposażeniu każdej kuchni. Często zdarza się jednak, że, nieodpowiednio przechowywany, pokrywa się pleśnią i nadaje się jedynie do kosza. Na nic zda się wówczas odkrojenie spleśniałej części. Grzybnia wnika bowiem głęboko w środek produktu, przez co, mimo iż niewidoczna, obecna jest w całym bochenku. A zjedzenie zainfekowanej części skutkować może sporymi problemami ze zdrowiem.

Czy spleśniały chleb nadaje się do jedzenia? Pod żadnym pozorem. Podobna "przekąska" dostarczyć może zatrucia pokarmowego lub reakcji alergicznej. Warto więc działać przed szkodą - szczególnie, że statystyczny Polak rocznie marnuje około 250 kg jedzenia, wyrzucając do kosza najczęściej warzywa, wędliny i pieczywo.

By zapobiec pleśnieniu chleba warto zwrócić uwagę na miejsce jego przechowywania - unikając zostawiania go w ciepłych i wilgotnych miejscach. Warto pamiętać przy tym, że chleb można bez problemu mrozić - co niemal do zera eliminuje ewentualną możliwość zepsucia. W przypadku "wypadku przy pracy", kiedy chleb ostatecznie pokryje się pleśnią, należy jednak od razu wrzucić go do kosza. Ale którego?

Czy można wyrzucić spleśniały chleb? Masz tylko jedną opcję

Wielu, zauważając, że chleb pokrywa się pleśnią, wyrzuca go wraz z opakowaniem do czarnego worka na odpady zmieszane. To błąd. Pierwszym zadaniem jest odpowiednie oddzielenie produktu od opakowania - papierowego czy plastikowego - które kolejno trafić powinno do dedykowanego sobie pojemnika. Sam chleb również ma swoje miejsce.

Czy można wyrzucić spleśniały chleb? Masz tylko jedną opcję 123RF/PICSEL

Spleśniałe pieczywo trafić powinno do pojemnika przeznaczonego na odpady biodegradowalne. Wówczas produkt przekształcony zostanie w wartościowy kompost, co nada mu niejako "drugie życie".

Przy okazji warto pamiętać, że do worka na odpady bio nie można wrzucać produktów zanieczyszczonych tłuszczami, mięsem lub nabiałem. Takich nie wykorzysta się bowiem do wytworzenia kompostu. Kromki chleba posmarowane masłem lub opatrzone dodatkiem wędliny powinny więc trafić do kosza na śmieci zmieszane.

Koronę najpiękniejszej kobiety już ma. Teraz walczy o Koronę Wulkanów Ziemi Polsat