Co ciekawe - olej krokoszowy jest niemal bezbarwny (lekko słomkowy odcień) i nie posiada zapachu. Olej krokoszowy to bardzo dobre źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, spośród których warto wymienić kwas linolowy i oleinowy. Kwas linolowy, który zaliczany jest do kwasów omega-6, ma ogromne znaczenie dla metabolizmu, dlatego powinny go stosować osoby chcące zrzucić nadmiar kilogramów.