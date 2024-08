Zasada pierwsza: Nie oszukuj

Masz pięćdziesiąt lat, sześćdziesiąt, dobiegasz siedemdziesiątki? Świetnie, to właśnie jest twój wiek. Zamiast narzekać na metrykę, naturalne procesy mądrzej jest potraktować jako wyzwanie. Nie pierwsze w życiu zresztą. Pamiętasz jak, mając kilkanaście lat, szukałaś swojego stylu? A potem "aktualizowałaś go", kiedy twoje ciało zmieniało pod wpływem dojrzewania, stylu życia i gromadzonych doświadczeń? Teraz musisz zrobić to samo. Znaleźć kolory, kroje ubrań i makijaż, który będzie pasował do twojej nowej, dojrzałej, cery i sylwetki.

Szukając go, skup się sobie - swoich atutach, guście, preferencjach. Nie staraj się za wszelką cenę dopasować do bieżącej mody, bezkrytycznie kopiować rozwiązań, stosowanych przez generację 20. czy 30. latków, nie tuszuj na siłę tego, co zwykło się uznawać za mankamenty - zmarszczek, siwych włosów, pełniejszej sylwetki, Maluj się, ale nie nakładaj charakteryzacji, ubieraj, ale nie przebieraj. Bądź sobą i bądź dla siebie dobra. Szczerość i pewność siebie to nieodzowne elementy atrakcyjnego wyglądu.

Nie wierzysz? Spójrz na Włoszki-seniorki. Żadna z nich nie udaje młodszej, a mimo to wyglądają świetnie. Makijaż, który nakładają, zawsze jest lekki i świeży, a stroje dopasowane do sylwetki i sposobu życia. Ich stylizacje nawiązują do aktualnych trendów, jednak każdorazowo ich podstawą jest indywidualny styl, zabarwiony sporą dozą klasyki.

Zasada druga: Zainwestuj w jakość

Postaw na ubrania dobrej jakości 123RF/PICSEL

Z pewnych nawyków się wyrasta. Na przykład z nieprzemyślanego kupowania dużych ilości ubrań w sieciówkach. Rzeczy tanie, łatwo dostępne, nawiązujące do sezonowych trendów, to pokusa, której w młodym wieku trudno się oprzeć. Czasem ku tego rodzaju zakupowym decyzjom popycha nas też ograniczony budżet. W dojrzałym wieku jednak, zwykle możemy pozwolić sobie na więcej.

Jeśli tylko masz środki, skompletuj garderobę z ubrań, wykonanych z naturalnych materiałów wysokiej jakości: wełny, lnu, jedwabiu, kaszmiru. Jeśli twój domowy budżet jest napięty, spróbuj poszukać ubrań w second-handach lub na platformach typu Vinted.

Na zakupach staraj się też sięgać po klasyczne kroje. Koszule, spodnie w kant, spódnice o długości ¾, swetry z dekoltem w serek, plisowane sukienki - wszystkie te fasony, które kojarzą się z popularnym w ostatnich sezonach trendem "old money style". Ta szlachetna, elegancka stylistyka doskonale pasuje właśnie osobom w dojrzałym wieku.

Włoszki i Włosi znani są ze swojego dobrego smaku, rozmiłowania w klasyce i przywiązywania dużej wagi do jakości przedmiotów, którymi się otaczają. Kremowe spodnie w kant i koszula w cienkie, błękitne paski, do tego brązowy pasek i mokasyny albo: biała, koszulowa sukienka z akcentem w postaci złotej biżuterii albo: beżowe, szerokie spodnie i jasny sweter z grubym splotem - to wszystko zestawy, które często możemy zobaczyć na włoskich ulicach. W polskiej scenerii sprawdzą się równie dobrze.

Zasada trzecia: Bądź śmiała

Nie bój się kolorów 123RF/PICSEL

Wysoka jakość - tak, klasyka - tak, elegancja - tak, nuda - nie. Zdecydowanie nie. Znikanie, traktowanie ubrania jak kamuflażu, chowanie się w bezkształtnych krojach, ukrywanie za ziemistymi kolorami - to wyliczanka grzechów odzieżowych, popełnianych przez kobiety w dojrzałym wieku. Strategia, która w założeniu ma maskować mankamenty sylwetki, w praktyce działa dokładnie odwrotnie, czyniąc stylizację nudną i pozbawioną wyrazu. Kobiety w wieku 50+ mówią czasem, że "znikają", "stają się niewidzialne". Choć na to przykre odczucie składa się wiele czynników, nie warto potęgować go błędnymi odzieżowymi wyborami.

Wejście w wiek dojrzały nie musi oznaczać pożegnania z wyrazistymi kolorami czy wzorami. Wręcz przeciwnie, nasycone barwy od butelkowej zieleni, przez kobalt, po żółć i magentę, są sprzymierzeńcami kobiet w dojrzałym wieku. Wyraziste, przyciągające wzrok, wydają się dodawać energii, a co za tym idzie - odmładzać. Owszem, ich używanie warto ująć w pewne ramy (patrz poprzedni punkt), zdecydowaną barwę, łączyć z klasycznym fasonem, ale w żadnym wypadku nie warto z nich rezygnować.

Włochy to kolor: błękit nieba, żółć cytryn, zieleń drzew, biel budynków. Nic więc dziwnego, że i Włoszki są mistrzyniami barwnych połączeń. Nie boją się zestawiać dużych, barwnych plam, zderzać kontrastów, łączyć wzorów. Nawet gdy wybierają czarne stylizacje, starają się przełamać je barwnym szalem, paskiem czy efektowną, kolorową biżuterią.

Jak przy zabawie kolorem nie wpaść w pułapkę pstrokacizny? Pamiętaj, by jeden kolor w stylizacji był dominującym, a pozostałe pełniły tylko rolę dopełniających lub kontraktowych akcentów. Nie wiesz, jakie duety są bezpieczne? Różowy i filetowy, czerwony i różowy, żołty i zielony, niebieski i morski - to pary, które zawsze się "dogadają". Jeśli chcesz poeksperymentować, a nie ufasz własnej intuicji możesz wesprzeć się kołem barw, które bez trudu znajdziesz w internecie.

Zasada czwarta: Mały dodatek - wielka siła

Dodatki decydują o charakterze stylizacji 123RF/PICSEL

Wiesz, czym różni się ubieranie od stylizowania? Siłą, która tkwi w drobnych akcentach. Nie ma bowiem czegoś takiego jak uniwersalna "idealna stylizacja dla kobiety 50"+, każda z nas musi dopasować trendy do własnej sylwetki i urody. Nie kopiować ich ale inspirować się nimi, adaptując do własnych potrzeb i możliwości.

Czasem wymaga to poddawania modnych fasonów drobnym modyfikacjom - ściągnięcia sukienki paskiem, wsunięcia koszuli w spodnie, podwinięcia nogawek, zawiązania apaszki. Pamiętaj, to trendy mają dopasować się do ciebie, a nie ty do trendów. Traktuj je jako inspirację, a nie przymus.

Niezastąpionym pomocnikiem w ujarzmianiu trendów mogą okazać się dodatki. Paski, kolczyki, naszyjniki, okulary torebki - to wszystko elementy, które tak samo jak kolor mogą nadać twojej stylizacji wyjątkowego charakteru. Włoszki są w tym mistrzyniami. Strojne, bizantyńskie wręcz kolczyki, szerokie paski, masywne, złote bransolety, drogie, biżuteryjne torebki - to drobiazgi, które w ich przypadku niejednokrotnie decydują o charakterze całej stylizacji.

Wiele dojrzałych kobiet ma opory przed zakładaniem masywnej, zdecydowanej biżuterii, twierdząc, że przyciąga ona wzrok ku obszarom, najwyraźniej naznaczonych oznakami starzenia - ku twarzy, dekoltowi, dłoniom. Owszem, przyciąga, jednak - jak już powiedziano - w stylizacjach dla dojrzałego wieku, nie chodzi o to, żeby zniknąć. Biżuteria przyciąga wzrok, ale też, odbijając światło, rozświetla skórę, jej rzeźbiarska forma paradoksalnie dobrze współgra z ciałem, na którym widoczny jest upływ czasu.

Dobierając biżuterię, pamiętaj jednak o jednym - tu też nie ma miejsca na fałsz. Plastikowe świecidełka, drewniane koraliki, metalowe łańcuszki, nigdy nie będą wyglądały dobrze. Jeśli twoje możliwości finansowe są skromne, spróbuj postawić na minerały. Biżuteria z ich wykozrystaniem prezentuje się efektownie, a jest przystępna cenowo.

Jeśli nie przepadasz za biżuterią, może postawić również na tekstylne dodatki: fantazyjnie zawiązana apaszka, koszula z dekoracyjnym kołnierzem, bluzka z masywna kokardą - to wszystko mocne akcenty, które nadadzą stylizacji odrobiny dramatyzmu, czyniąc ją wyjątkową.

Zasada piąta: Wyjdź z domu

Aktywny styl życia to sposób na zachowanie młodości 123RF/PICSEL

Znalazłaś już styl dla dojrzałej siebie, skompletowałaś kilka stylizacji, w których czujesz się dobrze? Świetnie, czas pokazać je światu!

Pomyśl sama: gdzie przyglądałaś się włoskim kobietom? No właśnie, w kawiarni. Codzienne wyjście na espresso, rozmowy z sąsiadami, uwagi wymieniane ze znajomymi na ulicy, spotkania towarzyskie, aktywności kulturalne, są nieodłączną częścią włoskiego planu dnia. Niech te zwyczaje posłużą nam za dobry przykład.

Choć z wiekiem, a zwłaszcza od momentu przejścia na na emeryturę, wielu z nas ma tendencję do zamykania się w czterech ścianach, nie warto się poddawać się tej skłonności. Naukowcy od dawna wiedzą, że mało co sprzyja zachowaniu młodości tak bardzo jak aktywność towarzyska, ciągłe stymulowanie umysłu, gromadzenie nowych doświadczeń, bogactwo interakcji.

Bierzmy więc przykład z Włoszek - nie ukrywajmy wieku, nie bójmy się koloru, stawiajmy na dobrą jakość i - przede wszystkim - miejmy czas dla siebie i innych. W końcu przywilejem wieku dojrzałego jest czas na to, by cieszyć się życiem.

