Geriatra dr Parul Goya udzielił wywiadu portalowi huffpost.com i wyznał, że do pewnego stopnia możemy wpływać na szybkość i intensywność starzenia się naszego organizmu. Są to zdrowie fizyczne, tworzenie więzi emocjonalnych i wsparcie psychiczne. To właśnie te elementy mogą pomóc w cieszeniu się zdrowym i satysfakcjonującym życiem mimo upływających lat.

Według niego i innych specjalistów istnieje kilka zachowań, które szczególne wpływają na zachowanie zdrowia fizycznego psychicznego, a także emocjonalnego. Warto wdrożyć je do swojego życia, żeby jak najdłużej cieszyć się sprzyjającym samopoczuciem i dobrze się starzeć:

W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli wciąż jesteś aktywny fizycznie

Twoje ciało to świątynia, a dbanie o nie to klucz do długiego i zdrowego życia. W związku z tym częsta aktywność fizyczna, zrównoważona dieta i regularne wizyty u lekarza mogą zdziałać cuda. W końcu powodzenie "w zdrowym ciele zdrowy duch" nie wzięło się znikąd i jest aktualne dla wszystkich, niezależnie od wieku.

Praca w ogrodzie to świetny sposób na pozostanie w formie 123RF/PICSEL

Osoby, które dobrze się starzeją, często angażują się w różnorodne formy aktywności i wcale nie muszą być to długie godziny spędzone na wykańczających ćwiczeniach! Może to być poranny spacer po parku, sesje jogi, które poprawiają elastyczność i spokój umysłu, czy pływanie, które wzmacnia mięśnie bez obciążania stawów. Ruch to życie, a zdrowie fizyczne pozwala cieszyć się każdym dniem z pełnią sił.

Ruszasz nie tylko swoim ciałem, lecz także i mózgiem

Twój umysł potrzebuje ćwiczeń równie mocno, jak twoje ciało. Osoby, które angażują się w aktywność intelektualną, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i mniejszym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych, na które w szczególności narażone są osoby w podeszłym wieku.

Rozwiązywanie krzyżówek to świetna gimnastyka dla mózgu 123RF/PICSEL

Osoby, które dobrze się starzeją to więc takie, które cały czas chcą się uczyć czegoś nowego - może to być nauka nowego języka, gra na instrumencie muzycznym czy zapisanie się na kurs online. Codzienne czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek czy udział w grach logicznych to także świetne sposoby na utrzymanie umysłu w świetnej formie.

Nie zamykasz się w domu i ciągle masz kontakt z bliskimi ludźmi

Silne więzi społeczne są kluczem do szczęśliwego życia na każdym etapie od dzieciństwa aż po podeszły wiek. Osoby, które pielęgnują relacje z rodziną i przyjaciółmi, angażują się w życie społeczności i uczestniczą w różnych grupach zainteresowań, czerpią z życia więcej radości.

Żeby zdrowo się starzeć, warto utrzymywać relacje z ludźmi, mogą być nawet na odległość 123RF/PICSEL

Oczywiście wraz z wiekiem mamy mniej energii, żeby jeździć na długie wakacje czy wielogodzinne rozmowy, ale tak naprawdę wystarczą regularne spotkanie z przyjaciółmi na kawę, udział w lokalnych wydarzeniach czy nawet wolontariat. Te interakcje pomagają w walce z samotnością i depresją, a także wnoszą wiele pozytywnych emocji do codziennego życia.

Wciąż masz pozytywne podejście do życia i planujesz przyszłość

Twoje nastawienie do życia ma ogromny wpływ na twoje zdrowie i samopoczucie. Osoby, które potrafią dostrzegać pozytywne strony w różnych sytuacjach, radzą sobie lepiej z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą starzenie się. Optymizm nie tylko poprawia nastrój, ale również korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne - obniża poziom stresu, wzmacnia odporność i poprawia jakość snu. W końcu przecież każdy dzień to nowa szansa na znalezienie czegoś pięknego i wartościowego w otaczającym nas świecie.

Rozmowy na temat swojej przyszłości z bliskimi to kolejny znak, że długo będziesz "na chodzie" 123RF/PICSEL

Oznaką dobrego starzenia się jest także to, że wciąż myśli o przyszłości. Chodzi nie tylko o pozytywne plany, lecz także te mniej przyjemne. Według ekspertów rozmowy z bliskimi na temat tego, co stanie się, gdy poważnie zachorujesz lub będziesz wymagać większej opieki, są oznaką tego, że dbasz o siebie i o to, jak będzie wyglądało twoje życie bez względu na okoliczności.

Umiesz przystosować się do zmieniającego się świata

Życie to nieustanna zmiana, a umiejętność adaptacji jest kluczowa w każdym wieku. Osoby, które potrafią dostosować się do nowych okoliczności, radzą sobie lepiej z wyzwaniami, które przynosi starzenie się. To czas, kiedy elastyczność i otwartość na nowe doświadczenia mogą przynieść wiele radości.

Chęć przystosowania się do zmian to kolejna ważna cecha, dzięki której zdrowo się starzejesz 123RF/PICSEL

Może to więc oznaczać naukę obsługi nowych technologii, podróże do nieznanych miejsc czy odkrywanie nowych hobby. Jeśli nie masz problemu z tym, żeby przystosować się do zmian, pozwoli ci to cieszyć się życiem i nieustannie odkrywać jego piękno.

Dobre starzenie się to harmonijne połączenie zdrowia fizycznego, aktywności umysłowej, silnych więzi społecznych, pozytywnego podejścia do życia i umiejętności adaptacji do zmian. Dbając o te aspekty, możemy cieszyć się pełnią życia na każdym etapie. Pamiętajmy, że starzenie się to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na rozwój i odkrywanie nowych możliwości. Każdy dzień jest okazją do czerpania radości i dzielenia się nią z innymi.

