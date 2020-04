Dni Gomory. Opowieść o Halinie Szwarc

Marek Łuszczyna w książce "Igły. Polskie agentki, które zmieniły historię" stworzył portrety kobiet bezkompromisowych, odważnych, inteligentnych. Poniżej publikujemy fragment o Halinie Szwarc, która walkę w służbie ojczyzny rozpoczęła już jako szesnastolatka.

Zdjęcie Mural poświęcony Halinie Szwarc /Krzysztof Szymczak/POLSKA PRESS /East News

"Jesteś niemiecka dziwka i żaden Polak ci tego nie zapomni!" Wie, że usłyszy takie zdanie. Być może od najlepszej przyjaciółki. Albo od byłej sympatii. Co wtedy? Przede wszystkim: nie dać się sprowokować, iść z wysoko podniesioną (aryjską) głową; w razie potrzeby odpowiedzieć od niechcenia, opryskliwie: "Łódź to teraz niemieckie miasto, trzeba się dostosować". Usiłuje się dostosować dzięki babce Niemce.



W maju 1940 roku Halina Kłąb nie ma jeszcze osiemnastu lat, więc - wedle prawa wprowadzonego przez Heinricha Himmlera - o wpisanie na volkslistę musi wystąpić także jej matka.



- Dlaczego ty, córeczko, chcesz całą naszą rodzinę zhańbić na zawsze?



- Łódź to teraz niemieckie miasto, trzeba się dostosować. - Halina odpowiada jak automat. Na ulicy znajomi nie wyzywają, nie plują pod buty, ale patrzą jak na najgorszą. (…)



BDM to Bund Deutscher Mädel (Związek Niemieckich Dziewcząt), żeńska sekcja Hitlerjugend. Halina jest pilna, nie spóźnia się, nie opuszcza zajęć. Czarne spódnice, włosy upięte w kok, znaczki NSDAP, proporce ze swastyką wpisaną w czarnego orła, okrzyki, komendy. Można by pomyśleć - podoba jej się: wysoko podnosi kolana podczas marszu, pamięta o zimnym spojrzeniu, o tym, by dobrze wypaść w całej tej obłąkanej historii, bo przecież chodzi nie tylko o jej życie. (….)



