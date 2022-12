Spis treści: 01 Kiedy jest najbliższe wolne? Przerwa świąteczna

Kiedy jest najbliższe wolne? Przerwa świąteczna

Najbliższe wolne dla dzieci uczęszczających do szkoły wypada już za kilkanaście dni. Jest to zimowa przerwa świąteczna w 2022 roku, która rozpoczyna się 23 grudnia. Wobec tego ostatnim dniem, w którym dzieci pójdą do szkoły przed świętami Bożego Narodzenia, jest czwartek 22 grudnia.

Zgodnie z przepisami, zimowa przerwa świąteczna potrwa do 31 grudnia. Jednak 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy i również od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a dodatkowo w 2023 roku wypada w niedzielę. Z tego względu dzieci do nauki w szkole wrócą 2 stycznia 2023 roku.

W sumie w czasie świąt Bożego Narodzenia i okresu noworocznego uczniowie będą mieli 10 dni wolnych od szkoły.

Jednak warto również pamiętać, że jest to okres wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów, a nie wolny od pracy dla nauczycieli, którzy pozostają do dyspozycji dyrektora. Mimo tego, w trakcie zimowej przerwy świątecznej, szkoła nie ma obowiązku zapewnienia opieki dla dzieci w świetlicy, a także organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Ile dni nauki ma rok szkolny 2022/23?

Trwający obecnie rok szkolny 2022/23 ma łącznie 256 dni. Okres nauki bez weekendów, ferii i innych świąt to jednak zaledwie 183 dni.

Zdjęcie Rok szkolny 2022/2023 trwa 256 dni / 123RF/PICSEL

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 - kiedy jest wolne od szkoły 2023?

W tym roku uczniowie mogą liczyć jeszcze na zimową przerwę świąteczną. Jednak w 2023 roku także czeka ich sporo dni, podczas których będą mogli odpocząć od szkolnych obowiązków. Jedną z dłuższych okazji na odpoczynek będą oczywiście dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku wypadają one następująco, dla konkretnych województw:

16-29 stycznia 2023 r. — województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

— województwo lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie 23 stycznia-5 lutego 2023 r . — województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

. — województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie 30 stycznia-12 lutego 2023 r. - województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie

- województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie 13-26 lutego 2023 r. — województwo dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie.

Oprócz tego w 2023 roku wolne dni od szkoły to:

06.01.2023 r. - Święto Trzech Króli

- Święto Trzech Króli 06.04.-11.04.2023 r. - Wiosenna (wielkanocna) przerwa świąteczna

- Wiosenna (wielkanocna) przerwa świąteczna 01.05.2022 r. - Święto pracy

- Święto pracy 03.05.2023 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

- Święto Konstytucji 3 Maja 08.06.2023 r. - Boże Ciało

- Boże Ciało 23.06.2023 r. - Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 24.06.-31.08.2023 r. - Wakacje

Zdjęcie W 2023 roku uczniowie będą mieli wiele okazji do odpoczynku / 123RF/PICSEL

Dodatkowe dni wolne. Nie dla każdego?

Na dodatkowe dni wolne może liczyć większość uczniów jeszcze w maju, ponieważ przeprowadzany będzie wtedy między innymi egzamin ósmoklasisty w dniach 23-25 maja.

To także czas matur, które rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. W tym roku odbędą się także maturalne egzaminy ustne. Pozostali uczniowie, którzy nie biorą udziału w egzaminach, mogą liczyć na dodatkowe dni wolne w tym czasie.

Oprócz tego każdy dyrektor szkoły ma do rozdysponowania dni wolne dla swojej szkoły. Podzielone są one następująco dla:

szkół podstawowych - do 8 dni

liceów ogólnokształcących - do 10 dni

techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 10 dni

szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni

