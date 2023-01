Zobacz również: Śnieżyce znów uderzą? Pogoda zmieni się całkowicie. "Polska znajdować się będzie pod wpływem niżów"

Cyklon Konstantyn nie odpuszcza. Kierowcy powinni szczególnie uważać

Niestety, w kolejnych dniach wpływ cyklonu Konstantyn nadal będzie odczuwalny. Synoptycy zaznaczają, że chłód i wilgoć zostaną z nami na dłużej. W nocy ze środy na czwartek (z 11 stycznia na 12 stycznia) prognozowane są kolejne ulewy. Na północy Polski może pojawić się gwałtowny wiatr, z kolei na południu i wschodzie kraju synoptycy spodziewają się śnieżyc.

IMGW ostrzega kierowców. Warunki atmosferyczne na drogach będą szczególnie trudne. Gęsta mgła może utrudniać widoczność. We wschodniej części kraju miejscami widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Co więcej, problemy może powodować również gołoledź. Oblodzenie chodników oraz jezdni, związane z wilgotnością powietrza, będzie utrzymywać się przez kolejne doby.

Ze względu na wpływ cyklonu Konstantyn Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadecydował o wydaniu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mieszkańcy województwa małopolskiego, zwłaszcza powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, powinni szczególnie uważać na oblodzenie. Z kolei alert pierwszego stopnia przed gęstą dotyczy województwa lubelskiego.