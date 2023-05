Na jednej z grup zrzeszających osoby wspominające minione czasy, jeden z użytkowników postanowił podzielić się gazetką reklamową jednej z sieci dyskontów, którą znalazł w swoim domu. Promocja zaprezentowana w ulotce obejmowała styczeń 2019 roku. Na zaprezentowanych zdjęciach znajdziemy m.in ofertę przekąsek, napojów, słodyczy oraz piwa. Internauci zwrócili jednak uwagę na ceny. Można zauważyć, że są one znacząco niższe, niż obecnie.

Puszka Pepsi za złotówkę, czteropak piwa za 9 zł. Ile zapłacimy dziś?

Przeglądając udostępnione przez użytkownika grupy zdjęcia gazetki reklamowej z Kauflandu, w oczy zdecydowanie rzucają się ceny. Złotówka za Pepsi, deser ZOTT, czy batonik Princessa. Ile zapłacimy za te produkty dzisiaj?

Zdjęcie Ceny z gazetki w 2019 roku. To kupiłeś za złotówkę

Pepsi, Mirinda, czy 7UP w puszcze o pojemności 333 ml w styczniu 2019 roku kosztowały 0,99 zł na promocji - cena standardowa miała wynosić 1,59 zł. Dziś za taką samą puszkę napoju zapłacimy od 3,30 zł do około 4 złotych. Za deser ZOTT, który bez promocji miał kosztować 1,79 zapłacimy w 2023 roku 2,69 zł. Batonik Princessa, który na promocji z 2019 roku kosztował złotówkę, a bez niej 1,29, kosztuje dziś niewiele ponad dwa złote. Czteropak piwa wg. gazetki promocyjnej kosztował 9 zł - dziś za ten sam czteropak zapłacimy co najmniej 16 zł. Oznacza to, że za niektóre z wymienionych w gazetce produktów zapłacimy dziś nawet kilkukrotnie więcej.

Zdjęcie Gazetka promocyjna ze stycznia 2019 roku

Różnice w zarobkach 2019 i 2023: przeciętne wynagrodzenie znacznie wzrosło, ale czy stać nas na więcej?

Czy to, że jeszcze cztery lata temu niektóre produkty spożywcze można było kupić kilkukrotnie taniej oznacza, że mogliśmy wtedy kupić więcej? Można to sprawdzić porównując średnie zarobki z 2019 roku z dzisiejszymi. Jak podaje GUS, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 roku wynosiło 4950,94 zł brutto (3515,67 zł netto). W pierwszym kwartale 2023 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 7178,30 zł (5223,69 zł netto). Wykonując proste obliczenie dowiemy się, że w 2019 roku statystyczny Polak mógł więc kupić 3515 puszek Pepsi w cenie promocyjnej i 2211 w cenie standardowej. Dziś przeciętny za swoją wypłatę kupi jedynie 1582 puszki napoju.

Zdjęcie Za te produkty płacimy dziś nawet kilkukrotnie więcej!

Gazetka ze znanej sieci dyskontów z 2019 roku. Internauci łapią się za głowę

Post ze zdjęciami gazetki promocyjnej wywołał duże poruszenie w komentarzach. Użytkownicy zaznaczali, że trudno im uwierzyć iż niewiele ponad cztery lata temu ceny były tak wyraźnie niższe od dzisiejszych. Pisali:

Jeśli to jest rzeczywiście styczeń 2019, to ja nie mam pytań

Przypominam wszystkim tu obecnym, że VAT na żywność wynosi w dalszym ciągu 0%, więc szykujcie się od października/listopada na kolejne podwyżki (bo przecież trzeba nas wcześniej przyzwyczaić) dodał kolejny użytkownik

Niby to wcale nie jest stare, ale różnica między cenami wtedy, a cenami teraz jest piorunująca

Czasy, kiedy złote były jeszcze coś warte

Kiedyś to były ceny. 50/100 zł starczało na miesiąc kupowania sobie przekąsek od czasu, a teraz...

Kiedyś za 2000zł dało się więcej kupić, niż dziś za 4000 zł

Użytkownicy w komentarzach zaznaczają, że w 2019 roku, kiedy zarabiali 2 tys. zł netto miesięcznie standard ich życia był wyższy niż dziś, kiedy zarabiają drugie tyle lub więcej.