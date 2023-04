Badanie "Indeks cen w sklepach detalicznych" przeprowadzone przez UCE Research i Uczelnię WSB Merito wykazało, że w marcu 2023 codzienne zakupy były droższe średnio o 23,7 procent niż rok wcześniej. Najbardziej poszły w górę ceny produktów tłuszczowych (56 proc.), sypkich (23 proc.), czy też nabiału (19 proc.).

W obliczu inflacji i sklepowej drożyzny zrobienie taniego obiadu dla 5-osobowej rodziny to nie lada wyzwanie. Słysząc, że pięć porcji smacznego obiadu można przygotować już za 10 złotych, pewnie niejedna osoba by się uśmiała. Okazuje się jednak, że to możliwe.

Tanie obiady dla całej rodziny

To, jak wykonać smaczny obiad za 10 złotych pokazuje na swoim TikToku użytkowniczka o nicku lubelska_dziewczyna. Obecnie jej konto obserwuje ponad 20 tysięcy osób, a wszystkie jej filmy zostały łącznie polubione niemalże 370 tysięcy razy. Szczególną popularnością na jej koncie cieszą się filmiki dotyczące taniego gotowania.

Lubelska_dziewczyna stworzyła całą serię tiktoków, na których pokazuje, jak przygotować tani obiad dla 5-osobowej rodziny. Za budżet ustanowiła sobie 10 złotych. Tiktokerka traktuje ten cykl jako wyzwanie i zabawę jednak jej filmy mogą być świetną inspiracją dla osób, które chcą nieco zaoszczędzić.

Zdjęcie Lubelska_dziewczyna na TikToku pokazuje, że za 10 złotych możemy kupić wystarczającą ilość produktów na obiad dla całej rodziny / 123RF/PICSEL

Kopytka z surówką za 10 złotych

Na jednym z najpopularniejszych filmików lubelska_dziewczyna przyrządziła kopytka z surówką, a pięć porcji tego dania kosztowało ją mniej niż 10 złotych. Do zrobienia kopytek wykorzystała około 2 kilogramów ziemniaków, które kupiła w cenie 2 złote za kilogram. Z kolei do przygotowania surówki kupiła niecałe pół kilograma kapusty kiszonej, która kosztowała ją nieco mniej niż 2 złote, a także jedną marchewkę i cebulę.

Z takiej ilości składników tiktokerce wyszło znacznie więcej porcji, niż się tego spodziewała. Okazuje się więc, że z 2 kilogramów ziemniaków można stworzyć obiad dla pięciu osób na 2 dni. Na końcu filmu zamieściła koszty, z których wynika, że pięć porcji kopytek kosztowało ją około 4 złote.

Na innym nagraniu pokazała również jak wykonać tani obiad z mięsem. Za jedyne 10 złotych zrobiła pięć porcji wątróbki smażonej z cebulką z ziemniakami i surówką z czerwonej kapusty.

Do przygotowania dania wykorzystała następujące produkty:

850 g ziemniaków

700 g wątróbki wieprzowej

2 cebule

400 g surówki z czerwonej kapusty z marchewką i natką pietruszki

Lubelska_dziewczyna podkreśla, że wymyślenie dania obiadowego za 10 złotych dla całej rodziny nie jest takie proste. W filmie zdradziła, że swoich pomysłów na obiad szuka dopiero w sklepie. Poszukuje tam promocji, ofert specjalnych oraz najtańszych produktów, i dopiero w ten sposób próbuje znaleźć inspirację do dania, które zmieściłoby się w kwocie 10 złotych.

