Dodatek węglowy rząd wprowadził w życie latem 2022 roku. Miał być wsparciem finansowym dla Polaków, w odpowiedzi na drastyczne kosztów ogrzewania tym surowcem. Chcąc kupić tonę węgla w sierpniu 2022, trzeba było liczyć się z gigantycznymi kosztami - nawet trzy razy większymi niż w ubiegłym roku. Informacja o dodatkowych pieniądzach napawała więc odrobiną optymizmu, a wnioski wpływały bardzo licznie. Jeszcze w sierpniu w 13 województwach w naszym kraju złożono takie dokumenty o wartości 15 mld zł.

We wprowadzonej przez rząd ustawie o dodatku węglowym wspomniano też o możliwościach kontroli. Takie też przeprowadzano w wielu gospodarstwach, a miały one na celu weryfikację danych na oświadczeniach dołączonych do wniosków o wypłatę pieniędzy na węgiel. Powinny one zgadzać się z tymi w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Uruchomiono też specjalny rejestr, w którym każdy właściciel domu musiał zgłosić m.in. z jakiego źródła ciepła korzysta.

Kontrole w domach Polaków. Wykryto próby wyłudzeń

Efekt przeprowadzonych kontroli okazał się być zaskakujący i mieć nieprzyjemne konsekwencje dla niektórych Polaków. Stwierdzono próby wyłudzeń, o których poinformowano niezwłocznie policję. Nieprawidłowości wykazano w Gdyni oraz Bydgoszczy. W czasie 1400 kontroli wykazano, że niektóre deklaracje tyczyły się pustostanów - pobierano dodatek węglowy, a budynku nie ogrzewano tym surowcem.

Oszuści poniosą surowe konsekwencje

Kontrolerzy mieli też okazję sprawdzić, czym oprócz węgla palą Polacy. Niestety, jak się okazało, w paleniskach lądują często także płyty meblowe, plastikowe butelki i inne toksyczne odpady. Należy przypomnieć, że za palenie śmieci grozi mandat.

Co grozi Polakom, którzy oszukiwali na dodatku węglowym?

Prawnicy podkreślają, że osoby, które złożyły fałszywe dokumenty w sprawie dodatkowych pieniędzy na węgiel, muszą ponieść konsekwencje - i to niemałe. Za tego typu wyłudzenie grozi bowiem kara nawet do 8 lat więzienia.