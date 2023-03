1500 zł co miesiąc. Czym ma być „babciowe" i kto będzie mógł z niego skorzystać?

"Babciowe". Donald Tusk zapowiada nowe świadczenie socjalne, które ma trafić do młodych matek. Dodatkowe pieniądze mają je zachęcić do szybszego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Środki będą mogły przekazać np. seniorkom, które opiekują się ich pociechami.

