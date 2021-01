Zanim rozpoczniemy budowę naszego najbardziej wymarzonego domu, najpierw musimy wybrać odpowiednio sporządzony i przemyślany projekt. A jeszcze wcześniej podjąć decyzję, czy chcemy zamieszkać w budynku piętrowym, parterowym, czy może w takim, który posiada poddasze użytkowe. Warto więc dowiedzieć się, jakie są zalety tego typu domów oraz jak wygląda kwestia samej działki, na której będą one usytuowane. W tekście weźmiemy pod uwagę tylko dwa rodzaje, ponieważ budynki piętrowe stają się coraz mniej popularne.

Odpowiedni projekt, czyli pierwszy i najważniejszy etap

Obecnie najczęściej kupowane są projekty domów z poddaszem użytkowym. Takie domy są proste w budowie i jednocześnie funkcjonalne. Ale nadal spotyka się oczywiście te parterowe (np. mające styl dworków). Moda to jedno, jednak najważniejsze są oczekiwania domowników, co do ostatecznego kształtu budynku.

A więc dom parterowy czy z poddaszem? Na ostateczną decyzję konkretnego projektu wpływa na przykład liczba przyszłych mieszkańców. W przypadku, kiedy w rodzinie są osoby w podeszłym wieku oraz dzieci, to pierwsze rozwiązanie okaże się jednak lepsze.

Przy powstawaniu projektu istotne są także same zapisy warunków zabudowy. O co tutaj dokładnie chodzi? Mowa na przykład o określonej wysokości kondygnacji, kąta nachylenia dachu, szerokości elewacji oraz powierzchni działki, jaką można zabudować.

Działka - co należy o niej wiedzieć?

Na początek należy postarać się o bardzo ważny świstek papieru, który otrzymamy w miejscowym Urzędzie Gminy. Jest to Wypis i Wyrys Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymagany do opracowania dokumentacji danego projektu budowlanego. Tylko wówczas uzyskamy zgodę na rozpoczęcie budowy i dowiemy się, jaki rodzaj domu możemy postawić na naszej działce. Bez pozwolenia dalej nie ruszymy.

Typową parterówkę jednokondygnacyjną mającą powierzchnię do 250 metrów kwadratowych i szerokość 20 metrów bez problemu można postawić na gruncie o wymiarze 28x36 m (czyli jakieś 1000 metrów kwadratowych). Jednak bardziej opłaca się wybudować dom z poddaszem użytkowym. Dlaczego?

Przede wszystkim wystarczy nam do tego mniejsza działka. Uwaga! Koszt samego projektu nie zależy od ilości kondygnacji. Dopiero wielkość/stopień skomplikowania konstrukcji, czy wszelkie zastosowane, nowoczesne technologie powodują wyraźne różnice w cenie. Dobrze więc, jeżeli zdecydujemy się na domy bardzo proste, mające dwuspadkowe dachy. Taki dom z łatwością wybuduje każda ekipa, a realizację budynku o skomplikowanej bryle lepiej zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy, który nie będzie uczył się na naszej budowie ;)

Koszty budowy domu - co ma na nie bezpośredni wpływ?

Jaka będzie ostateczna odpowiedź na pytanie: dom parterowy czy z poddaszem? Wybór nie jest taki jednoznaczny, jak się wydaje. Nie da się bowiem w stu procentach powiedzieć, że parterówka będzie o wiele tańsza. Czasem bywa wręcz odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Kwestia rozwiązań, jakie się wprowadza, ma tu duże znaczenie. Więcej zapłacimy np. za same elementy, czyli dach oraz fundamenty itp. Sporo domów parterowych nie bazuje niestety na zwartej, energooszczędnej bryle, tylko charakteryzuje się większą powierzchnią zabudowy.

Budynek z poddaszem potrzebuje o 20 procent mniej materiału na wykonanie fundamentów! Nie ma również aż tak dużo ścian działowych oraz nośnych plus tzw. narożników. Czy to oznacza, że warto właśnie wybrać ten rodzaj obiektu mieszkalnego? Niekoniecznie! Okazuje się bowiem, że dom parterowy nie wymaga bardzo drogiego stropu wylewanego lub tzw. gęstożebrowego do utrzymywania poddasza użytkowego. Wystarczy tutaj zwykły tani strop drewniany. Bez problemu swoje zadanie spełni także konstrukcja dachu skośnego będąca jednocześnie sufitem we wszystkich pomieszczeniach. Takie belki podnoszą oczywiście walor estetyczny - ładnie się prezentują. Alternatywnie można zastosować wiązary dachowe, których dolny pas jest jednocześnie stropem, co w jeszcze większym stopniu zmniejszy koszt inwestycji.

To nie koniec zalet. Wiadomo przecież, że ta budowla pozbawiona jest schodów oraz okien dachowych. Poza tym nie ma tutaj potrzeby wykonywania ścian tuż nad parterem. Nie są więc wymagane do budowy (trwającej szybciej i znacznie sprawniej) bardzo wysokie, skomplikowane rusztowania.

Podsumowanie - dom parterowy czy z poddaszem?

Znamy już wszystkie najbardziej istotne zalety oraz wady obydwu domów. Dlatego łatwiej już podjąć decyzję, w jakim z nich chcemy ostatecznie zamieszkać. Po analizie kosztów i samych aspektów związanych z funkcjonalnością, dochodzą jeszcze wspominane wcześniej indywidualne oczekiwania.

W przypadku domu z parterem zastanówmy się, ile faktycznie pokoi będzie nam potrzebnych, czy dwie łazienki nie będą przesadą, a sama spiżarnia przy kuchni zamiast pomieszczenia gospodarczego wystarczy do chowania weków na zimę, narzędzi, skrzyń z ważnymi przedmiotami itp. A co ze strychem, pralnią, suszarnią oraz garderobą? Które z tych miejsc szczególnie spełni swoją funkcję?

Szereg pytań można sobie zadać również przy projektowaniu obiektu z poddaszem. Jakich? Na przykład dotyczących stworzenia dodatkowego pokoju gościnnego albo wygodnego salonu i jadalni jednocześnie. Dochodzi jeszcze sprawa związana z garażem i lokalizacją między innymi kotłowni oraz także odrębnymi łazienkami i ich ilością. Gdy nie chcemy czekać w kolejce do WC, a mamy wiele dzieci w różnym wieku, to lepiej mieć kilka łazienek.

Czy jesteśmy bezdzietną parą, a może wieloosobową rodziną? Jaki prowadzimy styl życia? Te kwestie także wpływają na postawienie wymarzonego budynku mieszkalnego. Warto jeszcze pamiętać o pewnej zasadzie, a brzmi ona następująco: "im prościej, tym znacznie taniej".

Chyba że zarabiamy setki tysiące złotych albo wygraliśmy bardzo pokaźną sumę pieniędzy w Lotto czy zwyciężyliśmy w teleturnieju typu Milionerzy. Wtedy możemy śmiało zamontować dach czterospadowy, a nie tańszy o około 30 procent dwuspadowy. Jeśli jednak jesteśmy osobami niezwykle oszczędnymi, to wybierzmy rozwiązanie pasujące na naszą kieszeń.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji w tym artykule, dużo łatwiej będzie znaleźć odpowiedź na zadane pytanie: dom parterowy czy z poddaszem? I wreszcie wybudować własny dach nad głową, który będzie służył nam i naszej rodzinie przez długie i szczęśliwe lata.