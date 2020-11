​Dom z serialu "Pełna chata" został sprzedany z 5 milionów dolarów

Wiktoriański budynek, doskonale znany miłośnikom "Pełnej chaty" i kontynuacji tego sitcomu: "Pełniejsza chata", ma nowego właściciela. Poprzedni pozbył się go... z powodu sąsiadów, którzy obawiali się najazdu turystów.

Zdjęcie "Pełna chata" to telewizyjny hit przełomu lat 80. i 90. /East News

Nieruchomość znajduje się pod adresem 1709 Broderick Street w malowniczej dzielnicy San Francisco Alamo Square, znanej też jako "Postcard Row". Jego poprzednim właścicielem, od 2016 roku, był producent serialu "Pełna chata", Jeff Franklin. Po zakończeniu kręcenia serialu, postanowił swój dom gruntownie wyremontować i urządzić tu pensjonat w klimacie serialu. Sprzeciwili się temu jego sąsiedzi, zaniepokojeni tym, że ich spokój zostanie zakłócony przez najazd turystów.

Teraz trzypiętrowy dom, a właściwie segment kamienicy, został sprzedany za 5 350 000 dolarów. Z serialu wiadomo jedynie, jak wygląda on z zewnątrz, ponieważ reszta to już dzieło scenografów (front budynku pojawia się w czołówce sitcomu, ale jego wnętrza powstały w studiu filmowym). Nieruchomość i tak ma wiele walorów. Na samej górze znajduje się główny apartament z kominkiem oknami z widokiem na zatokę San Francisco. W przydomowym ogrodzie znajdują się płytki cementowe z odciskami dłoni i podpisami obsady "Pełnej chaty". Dom został wystawiony za 5,5 mln dolarów. Poprzedni właściciel kupił go za 4 mln dol. Można powiedzieć, że Jeff Franklin na transakcji nie stracił... jeśli oczywiście na jego zakup nie wziął kredytu denominowanego we walucie szwajcarskiej.