Małgorzata Rozenek-Majdan wywołała burze jednym nagraniem 4 października 2023 roku na platformie Netflix zadebiutował czteroodcinkowy dokument "Beckham", poświęcony jednemu z najpopularniejszych piłkarzy naszych czasów - Davidowi Beckhamowi. Sportowiec, ale również, model, celebryta i mąż jednej ze Spicetek, Victorii Beckham pokazał się w nim z wyjątkowo prywatnej strony - opowiedział nie tylko o swojej wielkiej miłości do sportu i Manchesteru United, ale również rodziców, w szczególności surowego i ambitnego taty, dzięki któremu odniósł tak wielki sukces.

Beckham zaprosił dziennikarzy do swojego domu na angielskiej wsi, w którym chętnie gotuje, hoduje pszczoły, grilluje dla rodziny i odpoczywa. Zdradził również, że jest ogromnym pedantem, uwielbia sprzątać i gdy cała jego rodzina jest już dawno w łóżkach, on godzinami czyści kuchnię, by rano wyglądała perfekcyjnie.

W dokumencie wystąpiło mnóstwo ważnych dla sportowca osób - rodzice, czwórka jego dzieci, najważniejsi trenerzy, w tym sam Alex Ferguson, piłkarze, tacy jak Gary Nevile, Ronaldo, Luis Figo, a nawet Diego Simeone, który przyznał, że w kultowym już dziś meczu Anglia-Argentyna, w trakcie którego Beckham został ukarany czerwoną kartką, prowokował on Anglika, by ten stracił nerwy. W dokumencie wystąpiła również żona sportowca, Victoria.

Historia czerwonej kartki, nienawiść kibiców i natręctwo paparazzi to nie jedyne trudne tematy, do których małżeństwo musiało wrócić wspomnieniami podczas nagrań. Sporo miejsca poświęcono bowiem domniemanemu romansowi Beckhama z Rebeccą Loos.

Plotki o romansie Davida z Rebeccą Loos, jego osobistą asystentką, pojawiły się w 2004 roku. Rebecca zdradziła wtedy tabloidom, że Beckham pozwolił sobie na skok w bok rok wcześniej, gdy Victoria wciąż była w Anglii, a on grał już w Madrycie. Para nie komentowała wtedy tych "absurdalnych" według nich doniesień, ale nigdy nie wystąpiła na drogę prawną przeciwko Loos.

Zarówno David jak i Victoria nie ukrywali podczas nagrań dokumentu emocji, jakie wciąż budzi w nich ten temat. Victorii drżał głos, a David przyznał, że musiał mocno walczyć o małżeństwo. Finalnie para pokonała kryzys, a słuch o Rebece zaginął. Aż do teraz...

Po premierze serialu dziennikarze i fani Beckhamów ponownie zainteresowali się hiszpańską asystentką i modelką. Jak się okazało, kompletnie zmieniła ona swoje życie!

Rebecca Loos jest obecnie mamą dwóch synów i pracuje jako nauczycielka jogi i masażystka. Loos aktywnie prowadzi także swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 36,4 tysięcy fanów. Domniemana kochanka Beckhama regularnie dzieli się tam z nimi zdjęciami i filmikami ze swoich zajęć, zachęca do zdrowego trybu życia i medytacji. Myślicie, że po premierze dokumentu przybędzie jej fanów?

