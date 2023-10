Anna Popek - kariera

Anna Popek to popularna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Znana jest przede wszystkim z programu "Pytanie na śniadanie", do którego powróciła po kilkuletniej przerwie. Jej kariera medialna nie ogranicza się jedynie do telewizji. Dziennikarka od lat rozwija karierę radiową, prowadząc audycje na różne tematy.

Dziennikarka jest również bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje już niemal 65 tysięcy użytkowników. Popek stara się utrzymać ciągły kontakt z fanami i regularnie publikuje tam nowe posty, pod którymi chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami.

Gwiazda dzieli się zarówno kulisami życia zawodowego, jak i prywatnego. Niekiedy możemy zobaczyć tam zdjęcia z zagranicznych podróży i wakacji. Jednakże tym, co najbardziej zachwyca fanów w postach Ani Popek są jej stylizacje.

Styl Anny Popek. Dla wielu Polek jest modową inspiracją

Anna Popek ma bardzo kobiecy styl, który pokochało wiele Polek. Nie bez powodu gwiazda nazywana jest ikoną mody.

Dziennikarka nie boi się mocnych kolorów czy krótkich i seksownych stylizacji. Wręcz przeciwnie! Często możemy zobaczyć ją w strojach inspirowanych światowymi wybiegami mody.

Styl Anny Popek jest bardzo różnorodny. Czasem zobaczymy ją w stonowanych i casualowych strojach, innym razem w seksownych miniówkach i szpilkach. Jedno jest pewne — gwiazda nie ogranicza się do jednego stylu czy fasonu i lubi eksperymentować.

Anna Popek w obłędnej czarnej stylizacji

W jednym z najnowszych instagramowych postów Anna Popek zaprezentowała elegancką jesienną stylizację, którą można opisać jako korporacyjny dress code w seksownej odsłonie high fashion.

Anna Popek pokazała się w czarnej marynarce, krótkiej brązowej spódnicy mini, a także kowbojkach na obcasie. Całość dopełniła czarną torebką, okularami przeciwsłonecznymi, a także wyrazistą szminką.

Taka stylizacja pięknie podkreśliła figurę gwiazdy i doskonale wyeksponowała jej zgrabne i długie nogi. Miniówki w połączeniu z kozakami lub botkami to doskonała propozycja na nieco cieplejsze jesienne dni.

