Domowe chipsy z makaronu. Jak je zrobić?

Jak zrobić domowe chipsy z makaronu?

Alternatywą dla kalorycznych chipsów stały się te domowe zrobione z makaronu. Ayeh Far na swoim profilach w social mediach, a także na blogu podzieliła się przepisem na makaronowe chipsy, choć jak sama przyznała, początkowo nie była do nich przekonana.



Na początku byłam całkowicie sceptyczna i trochę bałam się ich spróbować. Przecież to wydaje się karygodne, żeby zamienić makaron w chipsy, prawda?

Zgodnie z przepisem blogerki do przygotowania domowych chipsów potrzebujemy makaronu, oliwy z oliwek, oregano, czosnku w proszku, parmezanu oraz opcjonalnie płatków chilli. Oczywiście można dodać inne, ulubione przyprawy.



Makaron należy ugotować, następnie polać oliwą z oliwek i przyprawić. Wszystko dokładnie mieszamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C. Po około 15-20 minutach powinny być chrupiące.



