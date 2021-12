Dożywocie dla dzieciobójczyni. Sprawa Diane Downs

Diane Downs to skazana na dożywocie amerykańska morderczyni. Kobieta chciała pozbyć się trojga własnych dzieci, a wszystko po to, by zatrzymać przy sobie swojego kochanka. W 1984 roku skazano ją na dożywocie.

Zdjęcie Diane Downs postrzeliła swoje dzieci, by wrócił do niej ukochany / Instagram