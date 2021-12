"Do 6 grudnia w krakowskim urzędzie stanu cywilnego sporządzono 14 754 akty urodzenia" - poinformował krakowski magistrat. W stolicy Małopolski urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek, a ogólna liczna urodzeń od dwóch lat spada.

Jakie imiona wybierali rodzice dla swoich nowonarodzonych dzieci? Oto lista najczęściej wybieranych imion w Krakowie.

Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci w Krakowie?

Najchętniej wybieranymi imionami w Krakowie w 2021 roku są Zofia i Jan - ogłosił krakowski magistrat.

"Chociaż nie zakończył się jeszcze rok, to już widać, że raczej pozostaną one na podium. Jan wybierany był aż 324 razy, natomiast Zofia 272"

- czytamy na stronie krakow.pl.

Na kolejnych miejscach rankingu imion dla dziewczynek znalazły się: Hanna (252), Julia (241), Emilia (239), Zuzanna (238), Alicja (234), Laura (219), Oliwia (209), Maja (205) i Maria (136). Najpopularniejsze imiona dla chłopców to: Franciszek (315), Aleksander (293), Jakub (290), Antoni (286), Filip (209), Szymon 197, Mikołaj (185), Adam (178) i Leon (165).

Jak podkreśla magistrat, wyniki rankingu od zeszłego roku uległy zmianie. W 2020 roku najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki była Julia - chociaż imię Zofia również cieszyło się dużą popularnością. Wśród imion dla chłopców w 2020 również królowało imię Jan. Co ciekawe, wszystkie najpopularniejsze imiona w rankingu są takie same jak w ubiegłym roku - zmieniła się tylko ich kolejność.

Zdjęcie Zofia to od lat jedno z ulubionych imion Polaków / 123RF/PICSEL

Zofia to jedno z najpopularniejszych imion na świecie

Imię Zofia pochodzi z języka greckiego (grec. σοφία, sophia) i oznacza "mądrość". Do Polski przybyło z terenów niemieckich i występuje tu od XII wieku. Aktualnie nosi je niemal pół miliona Polek.

Imieniny obchodzi 30 kwietnia, 15 maja (to najpopularniejsza data, związana z tzw. "zimną Zośką" i typowym dla Europy Środkowej ochłodzeniem w połowie maja), 2 września, 18 września, 23 września, 30 września i 18 grudnia.

Imię Zofia ma wiele odpowiedników w różnych językach: Sophia (łacina), Sophie, Sophia, Sophy (angielski), Sofia (hiszpański), Sophie (francuski), Sofija (rosyjski), Sofia (włoski). Według babynamewizard.com, w 2017 roku imię Zofia było najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki na świecie - i wciąż jest jednym z najchętniej wybieranych imion.

Imię Jan ma hebrajskie korzenie, jest znane na całym świecie

Jan również jest jednym z najpopularniejszych imion na świecie. Ma pochodzenie biblijne - wywodzi się od hebrajskiego rdzenia, które tłumaczy się jako "łaska", a hebrajski odpowiednik (Jochanan) oznacza "Jahwe jest łaskaw". Imię to z hebrajskiego przeszło do greki, następnie do łaciny, a później rozpowszechniło się we wszystkich krajach europejskich i na całym świecie.

Początkowo stosowano jego łacińską wersję (Ioannes, Iohannes), które przekształciło się później w formy Jan, Jon, Johan, Jen, Johans i Joan - z których pozostało wyłącznie imię Jan.

Jan ma wielu patronów i często w ciągu roku obchodzi imieniny. Najpopularniejszymi datami jest jednak 24 czerwca, kiedy obchodzi się wspomnienie św. Jana Chrzciciela oraz noc świętojańską, a także 4 sierpnia - wspomnienie św. Jana Marii Vianeya oraz 29 sierpnia - wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Zdjęcie Jan wygrywa nie tylko w Krakowie - co roku trafia do ogólnopolskiego rankingu najpopularniejszych imion / 123RF/PICSEL

Najpopularniejsze imiona w Polsce 2021. Królują Zuzanna i Antoni

Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2021 roku? Według danych za pierwsze półrocze, przedstawionych na rządowym portalu dane.gov.pl, najczęściej wybieranym imieniem dla córki była Zuzanna - imię hebrajskiego pochodzenia, oznaczające "lilię", a dla syna - Antoni. To z kolei imię pochodzi od łacińskiego rodu Antoniuszów i oznacza wspaniałego, doskonałego mężczyznę.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek to: Zuzanna - 3251, Zofia - 3178, Hanna - 3064, Julia - 3022, Maja - 2812, Laura - 2679, Oliwia - 2377, Alicja - 2362, Lena - 2309, Pola - 2190.

Najpopularniejsze imiona dla chłopców to: Antoni - 3862, Jan - 3535, Aleksander - 3353, Franciszek - 3252, Jakub - 3236, Szymon - 2575, Mikołaj - 2536, Leon - 2479, Filip - 2372, Stanisław - 2295.

