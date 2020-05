Dr Depko: Seks jest w Polsce tematem upolitycznionym

Seks jest ważnym elementem naszego zdrowia i samooceny. Wciąż jednak mamy kłopot ze swobodną rozmową na jego temat.

Dlaczego wprawia nas w zakłopotanie? Na to pytanie spróbował odpowiedzieć dr Andrzej Depko. Zastanowił się również, czy seks w Polsce można nazwać tematem tabu.



- Może nie tabu, ale jest tematem przerysowanym w różne strony i za bardzo upolitycznionym - powiedział.



- To powinna być sfera prywatna, do której nikt nie powinien wchodzić i w której nikt nie powinien nic narzucać - dodał. Doktor Depko podkreśla, że brakuje w dzisiejszej debacie publicznej merytorycznych dyskusji na temat seksu i jest to prawdopodobnie związane z pewnymi nastrojami politycznymi, z jakimi obecnie mamy do czynienia. Zobacz wideo!

